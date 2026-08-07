En la peregrinación por San Cayetano, Kicillof criticó al Gobierno por la ley de propiedad privada

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, afirmó que la represión policial de ayer en el Congreso fue "lamentable" y volvió a criticar la ley de propiedad privada, que fue aprobada en el Senado en la madrugada de este viernes.

"Fue lamentable la represión policial. Es un acto político que hacen, pegarle a la gente, reprimir a gente pacífica", dijo Kicillof en su llegada a Liniers para la peregrinación de San Cayetano.

Sobre el proyecto que logró media sanción en la Cámara alta, Kicillof indicó que el Gobierno fue "cambiando" la ley y "quedó un 10%".

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"Es un Gobierno que no escucha y quiere anotarse triunfos. Hay que defender la soberanía, no pueden estar rematando el país. Este modelo nos lleva a un callejón, sin salida, es un desastre”, sumó.

Con respecto a la movilización religiosa, Kicillof dijo: "No venimos a tener ningún protagonismo, es un día de fe, la idea no es partidizar, vengo a acompañar a un pueblo que está sufriendo”.

El Gobernador de la Provincia también se manifestó en redes sociales donde criticó fuertemente el tratamiento de la Ley de propiedad privada y ratificó lo expresado sobre la represión a los manifestantes.

"Frente a ese nuevo intento de entrega se produjo una reacción popular nacida del sentimiento más profundo y compartido de nuestro pueblo: el amor por la Patria, el orgullo de ser argentinos", indicó en su posteo en la red social X.

Con respecto al accionar de las fuerzas de seguridad, refirió: "Cuál fue su reacción frente a una sociedad que le puso límites? La de siempre: autoritarismo, violencia y represión. Las dolorosas imágenes de ayer, con una movilización pacífica reprimida de esa manera, no tienen nada que ver con la democracia. Es inaceptable querer extranjerizar nuestra tierra. Y es igualmente inaceptable responder con palos y violencia a quienes salen a defenderla", finalizó.