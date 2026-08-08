Bahía jugará por el tercer puesto en el Provincial U15: finalistas, La Plata y Zárate-Campana
El representante bahiense perdió frente a La Plata, 65 a 50.
Bahía Blanca cedió en una de las semifinales frente a La Plata, 65 a 50 y jugará por el tercer puesto en el Provincial U15 masculino que se disputa en nuestra ciudad.
Los platenses definirán el título ante Zárate-Campana, que derrotó a Mar del Plata, por 89 a 76.
El partido por el tercer puesto se juega este domingo a las 10.30 y la final, a las 12.30, ambos en Pacífico.
Quinto finalizó Olavarría, que venció a Chivilcoy, 69 a 61.
En el juego que cerró la jornada, Bahía siempre corrió de atrás frente a los platenses, que mostraron un juego más pausado, con mejores porcentajes en tiros de campo y basándose mucho en los rompimientos.
Bahía no le encontró la vuelta a una defensa zonal, le costó ocupar los espacios, careció de tiro a distancia, abusó con sus ataques al cesto y chocó demasiado.
Por el tercer puesto, el representante local jugará ante Mar del Plata, al que venció en fase de grupos, 86 a 58.
La síntesis:
Bahía Blanca (50): Santiago Medina (4), Franco Mierez (11), Benjamín Giacomodonato (4), Lautaro Agüero (2), Simón Ojeda (6), Simón Apilli (2), Faustino García De La Fuente (11), Juan Bautista Chotard (1), Tiago Millán (4), Felipe Ferretti y Pedro Vinderola (5). DT: Juan Cruz Santini.
La Plata (65): Mateo Curzi (6), Francisco Balmaceda (1), Matías Kelly (11), Joaquín Barraza (18), Gianluca Riatelli (2), Baltazar Piesciorovsky (11), Vicente Cipolla (9), Tobías Ferrante (2), Ramiro Conca (5), Germán Castillo, Ciro Jara y Thiago Taborda. DT: Juan Ignacio Ramírez.
Cuartos: Bahía, 14-21; 32-41 y 41-50.
Árbitros: Manuela Pastorino (Zárate-Campana) y Valentino García (Mar del Plata).
Cancha: William Harding Green (Pacífico).