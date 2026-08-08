Mate, vino y asado: preocupa la caída del consumo en tres clásicos argentinos

El primer semestre del año dejó un balance preocupante para tres de los productos más asociados al consumo cotidiano en la Argentina: la yerba, el vino y la carne vacuna. Los datos oficiales de los organismos que relevan cada mercado, el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) y la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (Ciccra), muestran escenarios delicados en todos los casos.

El comportamiento, sin embargo, no fue uniforme dentro de cada mercado. En la yerba mate hubo cuatro meses de caída y dos de recuperación. El vino registró una leve suba en el semestre, pero con un consumo per cápita cerca del mínimo histórico. En el caso de la carne vacuna se produjo la baja más pronunciada de los últimos seis años, coincidente con un nivel de precios y un volumen y valor de las exportaciones altos en términos históricos.

Yerba mate: señales ambiguas

Las salidas de yerba mate elaborada con destino al mercado interno sumaron 137.344.209 kilogramos entre enero y junio de este año, según el INYM. La cifra implica una baja de 0,7% frente a los 138.313.631 kilogramos comercializados en el mismo semestre de 2025. Sin embargo, junio marcó lo que puede ser el principio de un cambio de tendencia: las ventas llegaron a 23.458.938 kilogramos, un 9,5% más que en junio de 2025.

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Vino: más consumo, pero de menor calidad

Las ventas de vino al mercado interno acumularon 343.749.400 litros en el primer semestre de 2026, frente a 341.100.000 litros en igual período de 2025, según el INV. La variación resultó positiva, de 0,8%, y convirtió al vino en el único de los tres productos con un resultado semestral en alza.

El comportamiento, no obstante, fue desparejo según el tipo de vino. El segmento sin mención varietal, el de mayor volumen dentro del total, concentró la suba: pasó de 216.364.300 a 246.369.600 litros, un incremento de 13,9%.

Carne: la caída más profunda del semestre

El consumo total de carne vacuna en el mercado interno sumó 1.019.430 toneladas res con hueso en el primer semestre de 2026, de acuerdo con Ciccra. La cifra representa una baja de 11,5% frente a las 1.151.260 toneladas del mismo período de 2025, la mayor caída porcentual entre los tres productos analizados. (Con información de Infobae)