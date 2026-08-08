Para un amigo, con cariño: el emotivo gesto de De Paul para Messi, tras marcar un gol en Inter Miami

Un emotivo gesto tuvo Rodrigo De Paul esta noche para con Lionel Messi, tras marcar el 1 a 0 para Inter Miami en la derrota ante Monterrey de México por la Legues Cup.

Luego de anotar el tanto, el exjugador de Racing mostró una camiseta -que llevaba debajo- de su amigo, quien se ausentó del partido por el fallecimiento de su padre Jorge.

El "Motorcito" marcó a los 32 minutos del encuentro que se disputa en estos momentos en Estados Unidos.

Tras el gol del argentino, Inter terminó perdiendo, ya que el equipo dirigido por Matías Almayda dio vuelta el partido con goles de Hugo Cuypers y Diego Rossi, a los 47 y 90 minutos.