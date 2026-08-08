Pronóstico: así estará el tiempo este domingo 9 de agosto

La temperatura será baja durante toda la jornada de domingo (Foto Archivo La Nueva)

El servicio de Satelmet pronostica para Bahía Blanca y la zona este domingo 9 de agosto una temperatura mínima de 1 grado centígrado y una máxima de 11.

En la mañana el tiempo será frío con soleados. El viento tendrá intensidad leve con periodos de regular del Oeste rotando al Sudoeste. La visibilidad será buena.

Por la tarde tendremos tiempo frío con ocasionales chaparrones. El viento se prevé con intensidad de moderado del sector Sudeste y el índice de radiación ultravioleta será normal. La visibilidad buena.

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La noche será fría con cielo despejado, se estima para media noche una temperatura de 4 grados centígrados.

El tiempo en la región:

MONTE HERMOSO Y PEHUEN – CO: Frío y algo ventoso con chaparrones en la tarde. Descenso de temperatura. Viento regular con ráfagas de fuerte del Sudoeste rotando al Sur. Temperatura 5/9.-

ZONA VENTANIA: Heladas a frío con ocasionales chaparrones. Descenso de la temperatura. Viento leve en aumento a moderado del Oeste rotando al Sudoeste. Temperatura 3 bajo cero/7.-

GUAMINI: Heladas a frío con soleados. Descenso de temperatura. Viento leve con ráfagas de moderado del Sudoeste rotando al Sur. Temperatura 2 bajo cero/11.-

VIEDMA Y PATAGONES: Frío y ventoso con chaparrones. Descenso de temperatura. Viento regular y fuerte del Sudoeste y Sur. Temperatura 4/10.-

NEUQUEN: Heladas a frío con soleados. Poco cambio de la temperatura. Viento leve con ráfagas de moderado del Sudeste. Temperatura 1 bajo cero/8.-