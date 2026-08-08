Experiencias negativas en redes sociales causan ansiedad inmediata en jóvenes

La exposición a situaciones breves y negativas en redes sociales genera un aumento causal en los niveles de ansiedad de estudiantes universitarios, según una investigación elaborada por el Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales (FCE-UNLP).

Uno de los hallazgos principales, comprueba que este incremento emocional es mayor en los varones, un patrón que contrasta con gran parte de los estudios previos sobre el tema, según el informe.

La preocupación por los efectos de las plataformas digitales en la salud mental de los jóvenes crece cada año, aunque la evidencia actual proviene de países desarrollados y suele enfocarse en el tiempo de uso de las plataformas, adoptando mayormente enfoques correlacionales.

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En la investigación, el equipo integrado por María Laura Alzúa, Azul Menduiña y Milagros Onofri se planteó responder algo más específico: ¿son ciertas experiencias concretas en las redes las que afectan el bienestar de los jóvenes?

Para responder a esa pregunta, las investigadoras diseñaron un experimento de laboratorio con más de 500 estudiantes ingresantes de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata, en febrero de 2026. Los participantes fueron asignados al azar en dos grupos para identificar efectos causales.

El grupo tratado leyó cinco escenarios hipotéticos y realistas inspirados en dinámicas comunes de las redes sociales: publicar contenido y no recibir reacciones, recibir comentarios negativos, ver contenido altamente idealizado, encontrarse con un video generado por inteligencia artificial sobre uno mismo, y ser ignorado por amigos. Por su parte, el grupo de control fue expuesto a escenarios completamente neutrales, como un tutorial de cocina o un anuncio publicitario.

Inmediatamente después de la intervención, se evaluó a los participantes utilizando el State-Trait Anxiety Inventory (STAI), una de las escalas más reconocidas y validadas a nivel internacional para medir la ansiedad de estado.

Los resultados indicaron que la exposición a los escenarios negativos aumentó los niveles de ansiedad de manera significativa, en un promedio de 0.09 desviaciones estándar respecto al grupo de control. Lo llamativo del estudio es que estos efectos se consolidaron tras una exposición de duración muy breve y de carácter completamente hipotético.

La diferencia según el género

Sobre la marcada diferencia en el impacto según el género, el documento analiza que las mujeres podrían estar más habituadas a este tipo de experiencias digitales. Esto podría traducirse en niveles basales de ansiedad más elevados, dejando un menor margen para incrementarlos, o bien generar una menor reacción frente a estímulos que ya forman parte de su cotidianidad en las plataformas.

El estudio también ratifica que el escenario actual es de una hiperconexión constante. El 60% de los encuestados reporta pasar más de cuatro horas diarias en redes sociales durante los días hábiles, proporción que se eleva al 72% los fines de semana. El uso alto también es muy frecuente, dado que el 28% supera las seis horas en días hábiles y el 40% en fines de semana.

Las conclusiones de esta investigación sugieren una revisión sustancial sobre cómo se aborda el consumo digital. El trabajo muestra empíricamente que la calidad del contenido y de las experiencias puntuales resulta tan crítica para el bienestar psicológico como la cantidad total de tiempo que los jóvenes pasan conectados.

En ese marco, comprender estos mecanismos específicos resulta fundamental para el diseño de mejores políticas públicas, intervenciones educativas eficaces y herramientas de bienestar que trasciendan la simple reducción del tiempo de pantalla.