Julián Somodi, armador y patrón del PG390 argentino Katara, que llega a la 44 Copa del Rey Mapfre como campeón del mundo de ORC B.

Cuando navegas junto al diseñador de tu barco y estuviste presente en su fabricación “hasta el último tornillo”, se puede decir que afrontas cada regata con una confianza especial. Katara es el sueño hecho realidad del armador y timonel argentino Julián Somodi, un barco ideado por el arquitecto naval Patricio Gutiérrez que debutó en la bahía de Palma en 2024 imponiéndose con solvencia en clase ORC 2. En 2025 no logró pasar de la quinta plaza en la prueba que puntuó como campeonato de Europa de ORC 2, lastrado por la retirada en la primera prueba de la semana. Tras lograr la corona de campeón del mundo de ORC 2 en mayo pasado en aguas de Sorrento (Italia), regresó a Palma (Mallorca) para intentar brillar en la competida clase Uber ORC B, la más multitudinaria e internacional de la 44 Copa del Rey Mapfre, que concluye este sábado.

- ¿Cuál es su experiencia en la Copa del Rey Mapfre?

Esta es mi tercera Copa del Rey, pero a bordo tenemos gente que corrió 20 veces ya. En 2024 fue llegar y ganar, pero el año pasado sólo pudimos ser quintos.

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- ¿Y qué es lo que les atrajo para venir a competir a Mallorca?

Amo venir a navegar a Palma. El Real Club Náutico de Palma, tanto Vivi (Mainemare) como Rocío (Lozano) nos atienden muy muy bien a todos. La infraestructura del club es la mejor que conozco, no sólo para navegar: la facilidad para los que somos de afuera, la logística de poder ir caminando a dormir, no tener que agarrar el coche,… Como lugar, nos encanta. Hace mucho calor, especialmente para nosotros que venimos de los cuatro o cinco grados de Argentina.

- ¿Cuál es el número de éxitos del Katara?

- Este barco se botó en 2021 y ganamos tres campeonatos argentinos de ORC consecutivos en 2021, 2022 y 2024. Después, ganamos dos ediciones de la Rolex Punta del Este. En 2023 salimos campeones brasileños de ORC… Nunca más me invitaron. Y en 2024, después de ganar la Rolex, tomé la decisión de traer el barco a correr acá. Personalmente, navego desde los siete años, tuve una etapa que paré, corrí en moto, después volví. Después tuve otro barco, se llamaba Mad Max, un Mumm 36 reformado con el que también ganamos nueve veces campeonatos argentinos.

- ¿Qué tiene de especial este barco?

- El aura. Es un barco que yo lo pensé mucho. Corre con nosotros el diseñador, Patricio Gutiérrez. Somos amigos todos y tengo mucha dedicación. Con el barco tengo pura dedicación. Yo dejé trabajar en 2020, para el 2021 terminarlo de construir, así que estuve en cada tornillo y tuerca que tiene el barco. Pero yo creo que tiene un aura, tiene algo que le da mucho empuje. Por ahora sigo con él. Estamos lejos y se nos hace duro venir, volver, venir, volver,... Pero, más allá del tiempo, el costo más grande de la temporada para nosotros son los pasajes.

- ¿Cuáles son sus principales rivales en esta Copa del Rey?

- No me gustaría dar demasiadas pistas... pero sí, hay principales rivales lógicos. Están los dos XR-41, que son los barcos nuevos con dos equipos súper profesionales: uno, el Teatro del Soho, ganador con el ClubSwan 42 no sé cuántas veces; el otro tiene la tripulación del equipo campeón mundial del Fórmula X, con Támara al timón, así que es un súper equipo. Después están los X-41: el Flying Dolphin Too, que corrió también el Mundial (fue sexto) y que literalmente voló en la regata de prueba, esa es la verdad. Y después tienes un montón: tienes los L’immens, tienes el Ebury, tienes barcos que navegan muy cerca en nuestra flota. Pero el nivel, yo te diría que en los últimos años, sobre todo en ORC B, ha crecido un montón”.

- ¿Prefiere regatas entre boyas o regatas costeras?

- Entre boyas. Esa es la realidad. A mí me gusta más. Y si es costera corta, también; las largas las corremos bien, en el Mundial salimos segundos en la Giraglia. El barco tira bien cuando tira largo, anda muy bien, pero a mí me divierte mucho más esto, la adrenalina de, como dicen ustedes, "navegar entre bastones", lo que nosotros decimos barlovento sotavento.

- ¿Cuáles fueron las claves del título mundial?

- Es mantener, mantener, mantener. Y este campeonato es casi similar, hay que estar bien preparados. Llegar a esta primera parte de campeonato con la clasificación lo más adelante posible y después hacer el sprint final en los últimos dos días, como lo hicimos en la Copa de 2024. El Mundial tiene una particularidad, que tiene dos regatas largas, las dos costeras, que no son descartables. La regularidad vale oro, porque todos vamos a cometer un error. Todos. Y cualquier error hay que cometerlo antes del viernes. Nosotros somos buenos en eso: podemos hacer errores, pero podemos mantener regularidad.

- ¿Considera esta Copa del Rey Mapfre como una reválida del Mundial?

- Yo diría que casi, casi, es como un Mundial. En el Mundial es diferente porque tienes un tercio de equipos locales que compiten porque navegan en casa, y después tenés un tercio de la flota que son todos equipos súper, súper profesionales. En ese aspecto, esto es bastante parecido. Así que, no lo quería decir, porque no me gusta por la presión que nos ponen, pero sí: se puede decir que esto es casi como una reválida de la Copa del Mundo.