Los Pumas, con presencia bahiense, enfrentan al bicampeón mundial Sudáfrica

¡A la cancha! Joaquín Moro va de titular en el duelo de Los Pumas ante los Springboks. Foto: prensa UAR.

El seleccionado argentino de rugby se medirá este sábado ante Sudáfrica, en el que será su cuarto cotejo internacional de la temporada.

Este test match entre Los Pumas y el bicampeón mundial se jugará en Vélez a las 16. Televisarán ESPN 2 y Disney+.

El árbitro será el inglés Christophe Ridley, en un cambio de terna arbitral a raíz de la baja por lesión del francés Pierre Broussett. Tendrá como asistentes a Luc Ramos (Francia) y a Craig Evans (Gales). En el TMO estará Ben Whitehouse (Gales).

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En el equipo albiceleste ingresará entre los titulares el octavo Joaquín Moro. El bahiense, formado en Argentino y actual jugador de Leicester Tigers (Inglaterra), afrontará su sexto partido internacional (cap) con Los Pumas.

Sobresale también la vuelta al equipo del segunda línea Tomás Lavanini luego de dos años.

Además, el técnico Felipe Contepomi promovió una rotación importante ya que de los 10 jugadores sin caps que integran el plantel, habrá cuatro que podrán hacer su debut: Francisco Moreno (Universitario de Tucumán) irá desde el arranque y se convertirá en el Puma número 909, mientras que en el banco de suplentes estarán Leonel Oviedo (con pasado en Córdoba Athletic y presente en Western Force de Australia), Juan Penoucos (surgido en Club de Remo de Azul y con presente en Belgrano Athletic) y Juan Martín Scelzo (hijo del histórico pilar de Los Pumas Martín Scelzo, quien milita en el Stade Français de París).

Argentina viene de jugar la serie Sur como local en el marco del Nations Championship, con victoria ante Gales (35-21) y derrotas frente a Escocia (47-38) e Inglaterra (31-24). En noviembre próximo se llevará a cabo la serie Norte ante Irlanda (4-11), Italia (14-11) y Francia (21-11).

Luego del duelo de hoy el elenco albiceleste afrontará otros dos test matches ante Australia, el sábado 29 de este mes en Jujuy y el 5 de noviembre en Mendoza.

Los Springboks llegan a Buenos Aires tras ganar sus tres compromisos del Nations Championship: 45-21 a Inglaterra, 42-28 a Escocia y 43-0 a Gales.

El regreso más destacado entre el XV inicial es el del capitán Siya Kolisi, quien estuvo ausente durante la campaña de los Springboks en el Nations Championship en julio. Además, otro que volverá a decir presente es Eben Etzebeth, que jugó su último partido en noviembre de 2025. También estarán disponibles nuevamente Lood de Jager, Andre Esterhuizen, Ethan Hooker, Morne van den Berg y Sacha Feinberg-Mngomezulu.

Formaciones

Estos equipos pondrán en cancha hoy Argentina y Sudáfrica:

Argentina: 1. Boris Wenger, 2. Ignacio Ruiz, 3. Francisco Moreno; 4. Guido Petti y 5. Tomás Lavanini; 6. Pablo Matera, 7. Benjamín Grondona, 8. Joaquín Moro; 9. Simón Benítez Cruz y 10. Santiago Carreras; 11. Ignacio Mendy, 12. Faustino Sánchez Valarolo, 13. Lucio Cinti, 14. Rodrigo Isgró; 15. Gerónimo Prisciantelli. Entrenador, Felipe Contepomi.

Suplentes, 16. Leonel Oviedo, 17. Mayco Vivas, 18. Tomás Rapetti, 19. Efraín Elías, 20. Juan Penoucos, 21. Juan Martín Scelzo, 22. Agustín Moyano y 23. Matías Moroni.

Sudáfrica: 1. Boan Venter, 2. Johan Grobbelaar, 3. Thomas du Toit; 4. Eben Etzebeth y 5. Lood de Jager; 6. Siya Kolisi (capián), 7. Elrigh Louw, 8. Cameron Hanekom; 9. Cobus Reinach y 10. Sacha Feinberg-Mngomezulu; 11. Ethan Hooker, 12. Andre Esterhuizen, 13. Canan Moodie, 14. Edwill van der Merwe; 15. Aphelele Fassi. Entrenador, Rassie Erasmus.

Relevos, 16. Jan-Hendrik Wessels, 17. Gerhard Steenekamp, 18. Zachary Porthen, 19. Ben-Jason Dixon, 20. Cobus Wiese, 21. Marco van Staden, 22. Morne van den Berg y 23. Handré Pollard.