Villa Mitre recibe a un viejo conocido y Olimpo se presenta en Mendoza, antes del clásico

Aunque recién arranca, el poco margen de error y, sobre todo pensando en lo que viene, Villa Mitre y Olimpo jugarán partidos que pueden ser clave en el inicio del Nonagonal Campeonato del Torneo Federal A, que otorga cuatro plazas a los playoffs en busca del primer ascenso a la Primera Nacional.

Antes de enfrentarse entre semana (ver abajo), los equipos bahienses tendrán dos duros exámenes esta tarde, en la continuidad de la segunda fecha.

Villa Mitre recibirá a Cipolletti, desde las 15.30, en El Fortín.

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El árbitro será Fernando Rekers.

Mientras que el aurinegro visitará a Huracán Las Heras, también a las 15.30.

El juez en tierras mendocinas será Maximiliano Manduca.

Además, en Monte Maíz, habrá duelos cordobés, ya que Argentino será local de Atenas de Río Cuarto.

El duelo cordobés comenzará a las 15 y será dirigido por Leandro Sosa Abrile.

La fecha comenzó ayer con un triunfazo de Alvarado en Salta, al superar a Juventud Antoniana, por 2 a 0, en el Padre Martearena.

El Torito, que venía de 27 días sin competencia, se impuso con goles de Matías Mansilla, a los 48 minutos, y Santiago Gutiérrez, a los 57.

*Los elegidos

La principal novedad en la nómina de Villa Mitre pasa por la primera convocatoria del delantero colombiano Oswaldo Valencia, quien llegó desde la Reserva de River tras la lesión de Enzo González.

Además, el tricolor no contará con Thiago Pérez (lesionado), Pablo Mujica y Rubén Tarasco y volverá a tener varios juveniles en el plantel.

De esta manera, los elegidos por Diego Cochas fueron:

-Arqueros: Juan Pablo Mazza y Mariano Alcaraz.

-Defensores: Jerónimo Almada, Santos Bacigalupe, Marcos Pinto, Diego Avit, Ulises Olguín, Marcos Escobar y Juan Bautista Valencia.

-Volantes: Marcos Aguirre, Carlos Battigelli, Valentino Valeri, Leonel Monti, Nicolás Cavagnero, Gonzalo Córdoba, Constanzo Palacio y Víctor Ayala.

-Delanteros: Maximiliano Tunessi, Tomás Ibarra, Valencia y Santiago Gómez.

Olimpo no contará para este juego con el delantero Joaquín Susvielles, quien salió reemplazado con molestia en el empate ante Juventud Antoniana.

Mientras que volvieron a los convocados los atacantes Federico González, tras superar un desgarro que lo marginó de tres encuentros, y Cristian Ibarra, quien superó una sobrecarga.

De esta manera los 20 que eligió Carlos Mungo para enfrentar a Huracán Las Heras son:

-Arqueros: Juan Pablo Lungarzo y Cristian Geist.

-Defensores: Agustín Bellone, Cristian Chimino, Martín Ferreyra, Leonardo Hertel, Luciano Lapetina y Néstor Moiraghi.

-Volantes: Cristian Amarilla, Enzo Coacci, Sebastián Fernández, Antú Hernández, Agustín Stancato y Manuel Vargas.

-Delanteros: Leandro Espejo, Federico González, Braian Guille, Cristian Ibarra y Marcelo Olivera.

*Cómo llegan

Villa Mitre volverá a su cancha luego de un muy buen triunfo, al superar como visitante a Atenas de Río Cuarto.

El tricolor se impuso por 1 a 0, con gol de Leonel Monti, y estiró a 10 partidos su invicto (5 triunfos y 5 empates), teniendo en cuenta la primera fase del certamen.

Cipolletti, en tanto, también inició el Nonagonal ganando pero como local.

El Capataz venció a Huracán Las Heras, por 1 a 0, con tanto de Marcos Pérez.

Olimpo, por su parte, arrancó el segundo tramo empatando ante Juventud Antoniana sin goles.

El 0 a 0 conseguido en el Roberto Carminatti fue el sexto del torneo para el aurinegro, que no pierde hace 8 partidos en su único traspié en el año.

Mientras que Huracán Las Heras buscará recuperase de la caída sufrida ante Cipo.

*Lo que viene

La tercera fecha se jugará entre semana, debido a la jornada postergada por la final del Mundial, lo que obligó a atrasar el cierre de la primera fase.

Debido a esto, el próximo miércoles se enfrentarán Olimpo y Villa Mitre en el Roberto Carminatti.

En ese sentido, el clásico se jugará de noche luego de 4 años, ya que se confirmó que se jugará las 19.30.

El último antecedente se dio en agosto de 2022, cuando el aurinegro se impuso por 3 a 0 en El Fortín, con goles de Braian Guille (de taco), Nicolás Capraro (de chilena) y Martín Ferreyra (de cabeza).

El resto de la fecha será la siguiente: Atenas (Río Cuarto)-Kimberley, Cipolletti-Argentino (Monte Maíz) y Alvarado-Huracán (Las Heras). Libre tendrá Juventud Antoniana (Salta).

*La tabla

-Así están las posiciones en la Zona B: 1°) Cipolletti, Kimberley, Alvarado, y Villa Mitre, 3 puntos; 4°) Juventud Antoniana (Salta) y Olimpo, 1; 6°) Argentino (Monte Maíz), Atenas (Río Cuarto) y Huracán (Las Heras), 0.