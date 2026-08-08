Operativos: secuestraron más de una docena de vehículos

Más de una docena de vehículos fueron secuestrados anoche durante operativos de control e identificación de personas realizados por la policía en diferentes sectores de la ciudad.

En los procedimientos también intervinieron inspectores del área de Tránsito de la municipalidad.

Los voceros señalaron que los controles se desarrollaron en los barrio Pacífico, Universitario, 5 de Abril, Villa Esperanza, Villa Rosario, La Falda, Vista Alegre y Villa Nocito.

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Mencionaron que se produjo la incautación de 15 motocicletas y 3 automóviles por distintas infracciones a la Ley de Tránsito.

Durante los operativos también secuestraron algo más de 120 gramos de marihuana y se demoró a dos personas que eran requeridas por la justicia.