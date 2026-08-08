Comisión Pro Bahía Blanca y la zona, 1938

Mario Minervino mminervino@lanueva.com Es periodista, ingeniero civil y docente de la Universidad Nacional del Sud en materias relacionadas con el Patrimonio arquitectónico y el planeamiento urbano. Ha publicado notas en revistas Vivienda, Todo es Historia, Obras & Protagonistas y Summa +. Participa en varios micros radiales referidos a la historia de Bahía Blanca. En dos ocasiones recibió primera mención por parte de ADEPA en el rubro Cultura e Historia.

Hace 88 años, en agosto de 1938, quedó conformada la junta ejecutiva de la denominada Comisión Pro Bahía Blanca y zona.

Fue iniciativa del intendente municipal, Martín Dithurbide, convocar a representantes de entidades locales con la finalidad de “estudiar y prestigiar toda iniciativa que propenda al bienestar colectivo y signifique un progreso para la ciudad”.

La intención era generar un espacio para mantener “siempre vivo” el interés público por las buenas iniciativas y que reclame ante los gobiernos y entidades la realización de obras que se juzgaran “convenientes al adelanto y prosperidad del vecindario”.

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Para la dirección de esa entidad se creó una Junta Ejecutiva, integrada por “personalidades del medio que por la naturaleza de sus funciones públicas y el cargos administrativos desempeñados eran merecedores de aquellos títulos”.

Como presidente fue designado el jefe comunal, Dithurbide, secundado por Enrique Julio, director-propietario de este diario. Como secretario actuaría Prudencio Cornejo, director de la Escuela de Comercio, tesorero Luis Godio, del molino La Sirena, y como vocales Ramón Olaciregui –de Lanusse y Olaciregui--, Carlos Vitalini –de Vitalini y Cía--. Arturo Coleman, superintendente del Ferrocarril del Sud, Pedro García Reviriego, de Pedro García y Cía, Pedro Forgue, de Pinturería París y Vicente Biocca, por la Asociación de Ganaderos.

A ellos se sumó un extenso listado de miembros honorarios, entre ellos el Obispo Leandro Astelarra, el comandante de la Sexta división del ejército, Nicolás Accame, el presidente de la Cámara Federal de Apelaciones, Ernesto Sourouille, más diez vecinos que ocuparon el cargo de jefe comunal: Eduardo González, Aquiles Carabelli, Agustín de Arrieta, Carlos Cisneros, Florentino Ayestarán, Ramón Ayala Torales, Tomás López Cabanillas, Enrique González, y Justo Jonás.