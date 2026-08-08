El premio Natty Petrosino sigue presente

El Centro de Rehabilitación y Biblioteca Popular Luis Braille de Bahía Blanca es una institución de bien público sin fines de lucro, que desde hace 67 años se ocupa de ocuparse de personas ciegas y con baja visión.

Es única en su género en el sur del país y sus recursos provienen de las cuotas societarias, de becas del Ministerio de Desarrollo de la Provincia, Subsidios otorgados por la Municipalidad, de IOMA y PAMI por la prestación de Servicios de Rehabilitación, de aportes de Empresas privadas y de la Venta de papel y cartón.

La semana última recibió el premio Natty Petrosino a la labor solidaria, el cual desde el Concejo Deliberante reconoce a personas e instituciones del ámbito bahiense por su ayuda a la comunidad.

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La distinción, acompañada por una suma de 6,9 millones de pesos, fue recibida por el titular de la entidad, Federico García. También se otorgó una mención de honor a la ONG Contá Conmigo.

En representación de Natty Petrosino estuvo uno de sus hijos, Juan Francisco, quien aseguró que su mamá “estaría gritando de alegría" por el reconocimiento al tiempo de destacar como el premio mantiene vivo su legado de amor y solidaridad.

Resulta gratificante que se mantenga este premio en memoria de esta mujer fallecida en 2021, que hizo de su vida un acto de entrega y de amor, fundadora del Hogar del Peregrino, voluntaria en distintos lugares del mundo y propuesta para el premio Nobel de la paz.

Por otra parte, cada edición permite destacar y visibilizar a personas y entidades que trabajan a favor de los más necesitados, atendiendo una gran variedad de necesidades.

El Centro Luis Braille lo hace con completa entrega y campeando momentos difíciles, tratando siempre de brindar ayuda y de mejorar y ampliar sus alcances.

Es importante el reconocimiento, es útil el premio económico y sería muy interesante que la sociedad se involucre con estas instituciones que siempre necesitan apoyo y recursos, que están ahí, todo el tiempo trabajando por la comunidad.

Que las consecuencias del premio Natty Petrosino excedan largamente a un acto, un aplauso y un dinero.