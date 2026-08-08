Otamendi, tras otra derrota de River: "Ni el árbitro ni el VAR están para una competición como esta"

Nicolás Otamendi habló tras la derrota de River Plate ante Tigre, por 1 a 0, en el encuentro correspondiente a la cuarta fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

Si bien el capitán millonario fue autocrítico, también cargó duramente contra el arbitraje.

"En líneas generales hicimos un buen partido, pero somos consientes del momento en el que estamos", admitió el defensor, en relación a las 6 derrotas consecutivas que acumula el equipo.

"Los árbitros se quejan de que no tenemos que hablar de ellos y hay que respetarlos, pero se equivocan y nunca asumen el error", remarcó el campeón del mundo.

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Pero eso no fue todo.

"No nos están cobrando las chiquitas, no no están cobrando nada. Hubo una situación de un penal, que a mi criterio fue un claro penal. Pero se ve que ni el árbitro ni el VAR están como para una competición como esta. Nosotros tenemos que pensar ganarlo dentro del campo y contra todos", insistió.

"Le dije al árbitro (Andrés Gariano), que las cosas del VAR las resuelven más rápido que en la Premier League. Nosotros tenemos que asumir que estamos en un momento crítico, que no tenemos que cometer los errores que cometimos y nos costaron tres puntos más", redondeó.