Villa Mitre laburó como para ganarse el triunfo, pero el Capataz hizo negocio y se llevó lo suyo de Bahía

Hizo el gasto, tuvo momentos de buen juego y otros de empuje, pasó sin zozobras el buen rato de su rival y hasta comenzó ganando con un golazo para el recuerdo.

No obstante, Villa Mitre no pudo vencer a Cipolletti, con el que terminó igualando 1 a 1 en la segunda fecha del Nonagonal.

Por todo lo positivo que hizo en algunos pasajes y por las chances que tuvo en el final con más amor propio que fútbol, el tricolor terminó la tarde en El Fortín con un sinsabor, mientras Cipo se llevó un punto valioso y celebrado de Bahía, ya que ambos habían debutado con un triunfo en la primera fecha.

Ibarra busca la pelota junto a González.

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Teniendo en cuenta eso, la lectura, desde lo numérico para la Villa, pueden ser dos: mirar el vaso medio lleno o el medio vacío.

La parte llena marca que el equipo bahiense sumó 4 de 6 antes de ir al Carminatti a jugar el clásico ante Olimpo. La otra mitad puede pasar porque no pudo aprovechar del todo el triunfo en Córdoba y, encima, luego de comenzar ganando hoy en su cancha.

Pasando al juego más allá de los números, hoy el elenco que dirige Diego Cochas volvió a mostrar cosas positivas y terminó pagando algo caro no poder ser más efectivo en el arco rival.

De punta a punta Villa MItre se hizo cargo de lo que buscaba y arriesgó en busca del triunfo, al comienzo luego de superar un comienzo algo más positivo para la vista y en la final cuando quemó las naves en busca del gol.

Es que apostando siempre al juego por las bandas, buscando sociedades por el costado, el dueño de caso abrió las alas en busca del arco rival.

Con Nicolás Cavagnero (de buen juego) y Carlos Battigelli patrullando en el medio, Gonzalo Córdoba intentando ser el enlace y los picantes Leonel Monti y Víctor Ayala por los costados, intentó abastecer a Tomás Ibarra, la punta de lanza en el ataque tricolor.

El gran sacudón de la tarde lo dio a los 20 minutos el local, luego de un rato en que se llevó puesto a Cipo con un par de jugadas y casi que "de prepo" abrió el marcador.

Primero lo tuvieron entre Ibarra y Cavagnero en la boca del arco tras una buena jugada colectiva y enseguida el Flaco estrelló el palo tras una buena atajada de Crespo.

Y sin que desapareciera el peligro, unos segundos después, Marcos Escobar, que hoy jugó de 4 en lugar de Thiago Pérez (lesionado), clavó un zapatazo para el recuerdo.

El pibe que llegó de Banfield marcó su tercer tanto de la temporada con un remate al ángulo desde más de 30 metros y conseguir lo más difícil: abrir el marcador.

Escobar celebra su golazo, para el 1 a 0.

Luego de ese golazo, Villa Mitre aprovechó su momento positivo, creciendo desde lo individual y también en lo colectivo.

En ese buen tramo, ganó todos los duelos, se impuso en las divididas y fluyó al ritmo de ese gol que lo llenó de confianza y sensaciones positivas.

Con ese envión amenazó con un par de contras y algunas aproximaciones, pero no logró inquietar del todo a Crespo.

Encima, cuando parecía que tenía todo bajo control, Gonzalo Lucero tiró un baldazo de agua fría en todo El Fortín.

Es que el volante del Capataz sacó un zapatazo formidable desde casi el círculo central y clavó el empate con un remate frontal y al centro del arco de Juan Pablo Mazza, quien no pudo despejar, quizás algo molesto con el sol y descolocado con una pelota que lo sorprendió entre varios y con una parábola veloz y algo extraña.

Todos a festejar con Lucero, el autor del 1 a 1 para Cipo.

Pese al golpe, en un momento en el que nada hacía prevenirlo, Villa Mitre reaccionó de buena manera y luego de sacudirse el polvo volvió a adueñarse de la pelota y proponer desde el juego asociado.

Y, además, generó una de las más claras en ese tramo, que el Flaco Ibarra definió cruzado y algo desviado tras una buena jugada colectiva.

El complemento fue algo más distinto desde el trámite, ya que los cambios y el correr de los minutos fueron desconfigurando algo las formas.

El dueño de casa siguió atado a su plan, volcando el juego por las bandas e intentando generar desde los duelos individuales o con tándem por los costados.

Con el correr de los minutos, Cochas fue buscando variantes ofensivas, poniendo en cancha a Oswaldo Valencia (el colombiano hizo su debut), más tarde a Santiago Gómez y también a Maxi Tunessi.

A la vez que Cipolletti fue resignando su parte ofensiva y renovando energías para defender el empate y apostando todo a una contra que nunca llegó, mientras la Villa arriesgaba y jugaba mano a mano en el fondo.

Ya con la zona ofensiva cargada y Cipo abroquelado en un bloque bajo, ordenado y comprometido con la marca, las últimas del tricolor fueron de pelota parada (algunas con foules chiquitos) y por esa vía, con buenos lanzamientos de Monti y Pintos, tuvo dos o tres clarísimas.

Una de Tunessi en el área chica tras una serie de rebotes y dos cabezazos de sus centrales, Almada y Bacigalupe, pero la falta de puntería y alguna salida segura de Crespo no le permitieron a la Villa quedarse con el premio mayor.

Lo cierto es que aunque Villa Mitre hizo méritos para ganarse los tres puntos, se tuvo que conformar con repartir el pozo con el Capataz.

El lamento de Marcos Pintos.

Todo Cipo celebró con el puñado de allegados que vino a Bahía.

*La síntesis





Villa Mitre (1)



Mazza 5



Escobar 7

Almada 7

Bacigalupe 6

Pinto (c) 7



Battigelli 6

Cavagnero 7



Monti 6

Córdoba 6

Ayala 5



Ibarra 5



DT. Diego Cochas



Cipolletti (1)



Crespo 7



Trejo 6

C. González 6

Manchafico 6

Piro 6



M. Pérez 6 (c)



Peralta 6

G. Lucero 7

Vella 5

M. López 5



D. Luna 5



DT. Fabián Enríquez



PT. gol de Escobar (VM), a los 20m., Lucero (C), a los 35m.

ST. no hubo goles.



Amonestados. Battigelli (49m.), en Villa Mitre; , Vella (22m.), Manchafico (32m.), en Cipolletti.



Cambios. 53m. Valencia por Ayala, 68m. S. Gómez por Córdoba y 83m. Avit y Tunessi por Escobar y Battigelli, en Villa Mitre; 45m. L. Gutiérrez y Almirón por Vella y G. Lucero, 57m. Obregón y N. García por Trejo y Peralta y 84m. Huichulef por Manchafico, en Cipolletti.



Árbitro. Fernando Rekker (5).



Cancha. Villa Mitre (buena).