Los Pumas, con estrenos y errores, perdió frente a Sudáfrica en el José Amalfitani

El seleccionado argentino de rugby cayó este sábado ante Sudáfrica por 17 a 10, en un test match disputado en el estadio José Amalfitani de Vélez, como preparación para las próximas fechas de Nations Championship.

Al cabo del primer tiempo terminaron empatados en 10.

Dirigió el árbitro inglés Christophe Ridley.

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Argentina comenzó bien pero no pudo aguantar la ventaja en la segunda etapa y perdió ante un rival, que al igual que Los Pumas, puso mayoría de suplentes pensando en la próxima ventana del Championship.

En Los Pumas jugó el bahiense Joaquín Moro, quien había ingresado como octavo entre los titulares, sumando así su sexto partido internacional con la casaca albiceleste.

De lo más destacado en el equipo argentino, además del try de Benjamín Grondona a los nueve minutos de la primera etapa, fueron los debuts del pilar Francisco Moreno, desde el XV titular, y el tercera línea Juan Penoucos, que ingresó en el complemento por Grondona.

El último ataque del encuentro lo tuvo Argentina. Luego de algunas fases de juego corto frente a la hache de los Springboks, el ataque albiceleste abrió la pelota hacia la entrada de Matías Moroni pegado al touch.

En el pasamanos, en plena carrera, Lucio Cinti se la pasó a Matías Moroni como último hombre de la línea, pero el centro no pudo agarrar la pelota de forma segura y en la fase 15 del avance, se le cayó para adelante (knock on).

Luego del duelo de hoy el elenco albiceleste afrontará otros dos test matches ante Australia, el sábado 29 de este mes en Jujuy y el 5 de noviembre en Mendoza.

Así formaron los equipos:

Argentina: 1. Boris Wenger, 2. Ignacio Ruiz, 3. Francisco Moreno; 4. Guido Petti y 5. Tomás Lavanini; 6. Pablo Matera, 7. Benjamín Grondona, 8. Joaquín Moro; 9. Simón Benítez Cruz y 10. Santiago Carreras; 11. Ignacio Mendy, 12. Faustino Sánchez Valarolo, 13. Lucio Cinti, 14. Rodrigo Isgró; 15. Gerónimo Prisciantelli. Entrenador, Felipe Contepomi.

Suplentes, 16. Leonel Oviedo, 17. Mayco Vivas, 18. Tomás Rapetti, 19. Efraín Elías, 20. Juan Penoucos, 21. Juan Martín Scelzo, 22. Agustín Moyano y 23. Matías Moroni.

Sudáfrica: 1. Boan Venter, 2. Johan Grobbelaar, 3. Thomas du Toit; 4. Eben Etzebeth y 5. Lood de Jager; 6. Siya Kolisi (capián), 7. Elrigh Louw, 8. Cameron Hanekom; 9. Cobus Reinach y 10. Sacha Feinberg-Mngomezulu; 11. Ethan Hooker, 12. Andre Esterhuizen, 13. Canan Moodie, 14. Edwill van der Merwe; 15. Aphelele Fassi. Entrenador, Rassie Erasmus.

Relevos, 16. Jan-Hendrik Wessels, 17. Gerhard Steenekamp, 18. Zachary Porthen, 19. Ben-Jason Dixon, 20. Cobus Wiese, 21. Marco van Staden, 22. Morne van den Berg y 23. Handré Pollard.