Olimpo cambió el chip, ganó un partido "picante" y los mira a todos desde arriba

Olimpo cambió la cabeza y arrancó bien perfilado el torneo Clausura del Promocional. En un partido entretenido, con situaciones cambiantes y varias polémicas, derrotó en su cancha al bravo Tiro Federal por 3 a 2 y aprovechó el sorpresivo empate de Rosario como local ante Pacífico (0 a 0) para quedar como únicos punteros.

El fútbol muchas veces entiende poco de dominio. El equipo de Marco González arrancó mejor pisado, llegando mucho por la banda derecha --Marcos Acosta marcó diferencias-- y tuvo varias chances para romper el cero.

Sin embargo, las atajas de Bruno Arias y algo de impericia a la hora de la definición lo privaron al local de la merecida ventaja.

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Y en la primera de cambio, fue el aurivioleta el que rompió el cero. "Kaku" Fraysse lo sacó a pasea a Vega, tiró un centro haciendo malabares sobre la línea final, Joaquín Martínez cabeceó a boca de jarro y Jonathan Acosta sacó un "bochón". Pero el rechazo quedó picando y el pibe de Jacinto Aráuz Juan Ignacio Talmón llegó como un rayo y ajustició de zurda.

El tanto impactó en el ánimo de uno y uno. El visitante ganó en confianza, sobre todo cuando la pelota pasó por Franco Fraysse.

El elenco de la dupla Gigliotti-Sardi cerró la primera parte con una mejor imagen.

Ya en el inicio del complemento, Olimpo se le fue a las barbas y comenzó a merecer la paridad. Colmenares no pudo igualarlo tras un tiro libre de Marcos Acosta, mientras que enfrente Jonathan Acosta evitó el gol de cabeza de Calamante tras un córner de "Kaku" Fraysse.

Pero el local no claudicó y, aunque el reloj siguió corriendo, no perdió la paciencia hasta encontrar los espacios. Y Arias sostuvo a su equipo con dos buenas intervenciones ante Llanos y Marcos Acosta.

Tras cartón, hubo un gol anulado a Colmenares por offside tras un tiro de esquina de Marcos Acosta que cabeceó Llanos en primera instancia. Pareció habilitado.

Y en la última parte del juego pasó de todo. El aurinegro encontró la paridad casi fortuitamente con un tiro libre de Llanos que se desvió en Franco Frayyse y descolocó a Arias.

El partido ganó en emotividad y llegaron las polémicas de la tarde y fueron varias.

Con apenas 7 minutos en cancha, Lefiñir vio la roja directa por un supuesto insulto.

Olimpo aprovechó para seguir jugando al ras del piso con uno más y el aurivioleta se desenfocó casi totalmente del partido con demasiadas protestas.

Las salidas de Calamante y de "Kaku" Fraysse también impactaron en el juego.

Para colmo llegó el segundo del local. Otra vez Marcos Acosta hizo gala de su pegada en un balón detenido y Colmenares llegó solo en el segundo palo para sentenciar. El visitante reclamó offside, aunque dio la sensación que la jugada fue muy finita.

Las emociones continuaron. Y Colmenares --¿partió habilitado?-- ganó en velocidad tras un rechazo largo, desairó a Arias y Pizzorno lo bajó. Ell 9 la picó en el penal y pareció sentenciar la historia.

Sin embargo, el pibe Belazque descontó con una gran definición tras un pase filtrado de Prieto y le puso un interrogante al final.

Incluso, en otra jugada calcada, pero tras envío de Joaquín Martínez, el autor del segundo tanto aurivioleta estuvo a punto de establecer la paridad. Increíble.

Así, con un flojo arbitraje de Fernando Sepúlveda --que apenas dio 6 minutos de descuento cuando se imponía al menos 2 o 3 más, entre otros yerros-- se fue un cotejo más que entretenido que Olimpo supo sacarlo adelante.

La síntesis

OLIMPO 3

J. Acosta 6

Ithurriague 5

Osinaga 6

Genovesi 6

Vega 5

M. Acosta 7

Quidel 5

Santamarina 5

J. Vidal 5

COLMENARES 8

Llanos 6

DT: M. González

TIRO FEDERAL 2

B. Arias 6

Restiffo (c) 5

Cuevas 5

Prieto 5

J. Martínez 6

G. Fraysse 5

Calamante 6

Ocampo 5

Talmón 6

F. Fraysse 6

Carrozzi 5

DT: Sardi.Gigliotti

PT. Gol de Talmón (TF), a los 29m.

ST. Goles de Llanós (O), a los 28m.; Colmenares (O), a los 35 y 45m., el segundo de penal; y Belazque (TF), a los 48m. A los 32m. fue expulsado Lefiñir (TF).

CAMBIOS. 64m. Sgattoni y Catriel por Santamarina e Ithurriague y 89m. Espósito por J. Vidal, en Olimpo; 62m. Cabrera (5) por G. Fraysse, 70m. Lefiñir y Belazque por Calamante y Carrozzi y 79m. Pizzorno por F. Fraysse, en Tiro.

ARBITRO. Fernando Sepúlveda (4).

CANCHA. Olimpo (muy buena).