¡Bahía está de Liga! 9 de Julio venció a Peñarol en Mar del Plata y ascendió a la élite nacional femenina

El plantel flamante ascendio, 9 de Julio, en cancha de Quilmes. Fotos: @royelmaurer.ph

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

9 de Julio derrotó esta tarde a Peñarol, 60 a 50, en el inicio del Final Four de la Liga Provincia Femenina y, se aseguró uno de los tres ascensos a la Liga Nacional que otorga esta instancia, mientras que las marplatenses deberán ganar mañana para conseguir el mismo premio.

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En consecuencia, Bahía Blanca mete por primera vez un representante femenino en la máxima categoría nacional.

El rival de 9, mañana a las 18.30, será Quilmes, que también ascendió, tras superar a Hogar Social Berisso (La Plata), 73 a 49.

El equipo bahiense tuvo un más que auspicioso primer tiempo, que lo ganó 31 a 17, estampando un parcial de ¡16-4! en los últimos 6m30 de ese período, convirtiendo cuatro triples (cinco en total hasta ahí), distribuidos en diferentes manos.

La reacción de 9 de Julio se dio después de sufrir un parcial de 7-0 que le permitió al milrayitas descontar a 2: 15-13.

En un partido de bajísimo goleo, los 17 puntos a las marplatenses las condicionaron (con 1-18 en t3 en el PT).

Hasta ahí el equipo dirigido por Julián Turcato manejó el ritmo, defendiendo, jugando con la ansiedad que mostró el local y mostrando personalidad en diferentes jugadores que fueron apareciendo.

Toda eso quedó guardado en el vestuario, porque al regreso del descanso largo fue otro el partido.

Peñarol demostró porqué es el último campeón Provincial, estampó un parcial de 13-0 y lo extendió a 15-1, empatando en 32.

9 de Julio, por su parte, recién convirtió a falta de 2m38 (con un libre de Isabella Roldán). Y las milrayitas pasaron por primera vez al frente restando 5 minutos, logrando hasta ahí un parcial de 22-6.

El rendimiento de 9 se fue diluyendo y, contrariamente Peñarol a esta altura ya era otro equipo.

De todos modos, la ventaja establecida en el primer tiempo a 9 de Julio le permitió entrar en juego a los minutos finales.

Y fue Ileana Corvalán quien metió dos triples clave, restando 2m50 y 1m55, para sacar 4 de ventaja.

Otra vez, un tremendo cierre, como en el primer tiempo, le permitió al equipo bahiense estampar un parcial de ¡21-6!, para entrar mejor al final y, con mucha personalidad, lograr el objetivo que fue a buscar a La Feliz.

La síntesis:

Peñarol (50): G. Demarsico (21), P. Bonzi (8), V. De Cabo (2), C. Selent (8), T. Dell'Olio (4), fi; M. Cervone (2), S. Colantonio (3) y C. Weiske (2). DT: Mariano Pinto.

9 de Julio (60): I. Larrasolo (6), A. Althabe (15), V. Martín, D. Álves da Florencia (5), I. Roldán (12), fi; I. Sorzini, I. Corvalán (17), E. Fernández (2), M.V. Flores, A. Maurer y M. Bussetti (3). DT: Julián Turcato.

Cuartos: Peñarol, 6-10; 17-31 y 39-37.

Árbitros: Matías Dell'Aquila y David Suárez.

Cancha: José Martínez (Quilmes).

El video del partido completo: