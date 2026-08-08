Hora, TV y formaciones: Boca recibe a Vélez en cancha de Huracán

Boca recibirá este sábado a Vélez, por la cuarta fecha de la Zona A del Torneo Clausura, con el objetivo de conseguir un nuevo triunfo que le permita afianzarse en los puestos de clasificación a los playoffs.

El encuentro, que está programado para las 19:15, se llevará a cabo en el Estadio Tomás Adolfo Ducó de Huracán, ya que todavía no terminaron los trabajos de reacondicionamiento en "La Bombonera", y se podrá ver a través de ESPN Premium.

El árbitro designado fue Yael Falcón Pérez, mientras que en el VAR estará Jorge Baliño.

*La previa

Boca viene de conseguir un gran triunfo 1-0 ante Estudiantes de La Plata que le permitió dejar atrás el mal arranque que había tenido en este Torneo Clausura, ya que en las primeras dos fechas había perdido 3-0 con Deportivo Riestra e igualado 2-2 con Newell´s.

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Al igual que frente al "Pincha", Boca volverá a hacer de local en el Estadio Tomás Adolfo Ducó de Huracán, ya que aún no terminó con los trabajos de reacondicionamiento en "La Bombonera". Incluso está la posibilidad de que tenga que volver a jugar en el "Palacio" durante la semana, cuando reciba a Recoleta de Paraguay por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Vélez, por su parte, tiene puntaje ideal luego de las victorias sobre Instituto, Talleres e Independiente y no solo se ilusiona en el Torneo Clausura, sino también quiere dar pelea por el título de Campeón de Liga que se entrega a aquel equipo que finalice primero en la tabla anual.

*Probables formaciones

-Boca Juniors: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Leonel Flores; Tomás Aranda: Miguel Merentiel y Sebastián Villa. DT: Rodolfo Arruabarrena.

-Vélez: Tomás Marchiori; Joaquín García, Thiago Silvero, Emanuel Mammana, Elías Gómez; Rodrigo Aliendro, Lucas Robertone; Matías Pellegrini, Diego Valdés, Manuel Lanzini; Dilan Godoy. DT: Guillermo Barros Schelotto.

-Estadio: Tomás Adolfo Ducó

-Árbitro: Yael Falcón Pérez

-VAR: Jorge Baliño

-Hora: 19:15.

-TV: ESPN Premium