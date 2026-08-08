Llegó Messi a Rosario junto a su familia para la despedida de su padre

Lionel Messi llegó esta noche a la ciudad santafesina de Rosario junto a Antonela Roccuzzo y sus hijos para despedir a su papá Jorge Messi, quién falleció esta madrugada en la Clínica Centro tras haber padecido una larga enfermedad.

El capitán de la Selección arribó junto a su familia a las 20,40 al Aeropuerto Internacional Malvinas Argentinas, luego de haber partido a las 11,19 (hora de Miami) desde el aeropuerto de Fort Lauderdale en un avión Gulfstream V, matrícula N776MA de los Estados Unidos.

Una vez que la aeronave toque pista, y tras los trámites de Migraciones, que se realizarán directamente en el avión, Messi y su familia se trasladarán por tierra hasta El Prado, lugar donde se realizará la despedida, un trayecto que les demandará alrededor de 25 minutos.

En un momento se había especulado con la posibilidad de que el traslado fuese por vía aérea, en helicóptero, pero eso finalmente fue descartado.

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Tanto en torno al lugar, como en las inmediaciones del aeropuerto, se ha desplegado un operativo de seguridad para garantizar la privacidad de la familia.