Eduardo Coudet sobre una nueva derrota de River: “Si no doy vuelta esto rapido, me iré a mi casa”

El técnico de River, Eduardo "Chacho" Coudet, volvió a aparecer en conferencia de prensa luego de protagonizar una nueva derrota que estira el mal momento del equipo en lo que va del campeonato sumado a la eliminación en Copa Argentina: "Hablé de tiempos, si veo que no se me dan los resultados, no le voy a hacer un mal a River, ni al hincha, ni al club, ni a esta dirigencia que confió en mí”.

El entrenador afirmó que la mala racha se debe, en parte, a que están "demasiado salados" porque los partidos los pierden por uno o dos tiros al arco, pero aseguró que el objetivo principal es “cortar” la racha negativa el próximo partido.

También se refirió a la polémica jugada donde el árbitro del partido, Andrés Gariano, no cobro un penal a favor de River y dijo “que se levante” cuando, Ángel Correa cayó entre dos jugadores de Tigre en el área: “No entiendo por qué no se cobró penal y no entiendo por qué ni siquiera es revisable”.

A su vez, señaló que en el fútbol argentino no se gana 5 a 0 por “tener mejores jugadores” que el rival o “un gran equipo”, afirmó que “no ayudo de la manera que esperaban el mercado” pero que hicieron “un grandísimo libro de pases” porque se apuntó a hacer una reestructuración, pero que eso “lleva tiempo” aunque “sin buscar excusas lo primero es ganar”.

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De esta manera reiteró: “voy a intentar y si no sale, me haré responsable y diré, "No me fue bien", esa esa es la realidad, pero tenemos que empezar a ganar, yo no busco culpable”

Por otro lado, se expresó debido a la imagen que se viralizo con la frase “los cagones no hacen historia” publicada en una de sus redes sociales, luego de la derrota ante Rosario Central: “Me parece una falta de respeto porque fue sacado de mi teléfono personal, lo que publiqué es para mi entorno, en este juego hay que tener más códigos, hay que ser más respetuoso, a partir de ahora tomare distancia con los periodistas”.

A su vez, menciono que no le gusta hablar en los medios y por eso no tiene redes sociales, reiteró que sabe en el lugar que esta: “hoy mi protagonismo es negativo, no me voy a hacer el tonto que me está puteando medio país, pero veo herramientas, los jugadores y directivos están convencidos y quiero darlo vuelta, esto ya me paso como jugador y pude revertir, ahora quiero hacerlo como entrenador, pero soy consciente de los tiempos y no le voy a hacer mal a nadie”.

Agencia NA