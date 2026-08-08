Consultoras privadas estiman una inflación menor al 2% para el mes de julio

Las principales consultoras privadas proyectan que el mes de julio cerró con una inflación de 1,9%. El foco estará puesto en cómo evolucionan rubros clave, como alimentos y bebidas no alcohólicas. Los datos oficiales serán difundidos por el Índice Nacional de Estadística y Censos el próximo jueves 13 de agosto.

Las alarmas se encendieron cuando se conocieron los datos de la Ciudad de Buenos Aires: el índice aceleró con fuerza en julio y alcanzó el 2,9% mensual. La suba estuvo impulsada por los servicios turísticos, los pasajes aéreos (que subieron 21,7%), la electricidad (5,9%), las cuotas de la educación privada (4,1%) y las verduras (9%).

La mayoría de las proyecciones nacionales se concentran en torno al 1,8%. Equilibra estimó una inflación nacional del 1,8%, lo que implicó una baja de 0,1 puntos porcentuales respecto de junio. Al mismo tiempo, señaló que la inflación núcleo fue del 1,7%, una décima por encima del mes previo, impulsada por una aceleración de los alimentos y bebidas no estacionales.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

C&T, por su parte, proyectó un aumento del 1,9% para la región del Gran Buenos Aires, igualando el registro de junio y marcando el nivel más bajo desde agosto del año pasado. Además, calculó que la inflación interanual del IPC nacional se ubicaría en torno al 33,5%, sin cambios respecto del mes anterior.

Los datos en Bahía Blanca

La inflación de julio en la ciudad alcanzó el 1,7 %, de acuerdo a una medición realizada desde el Centro Regional de Estudios Económicos Bahía Blanca (CREEBBA). En junio había sido exactamente la misma.

De este modo, el índice de precios al consumidor tuvo un incremento del 17,4 % en lo que va de 2026 y alcanzó un interanual de 30,9 %.

La consultora destacó que durante julio el mayor aumento a nivel capítulos se dio en Esparcimiento, el cual registró un crecimiento del 4,7 %. Las principales variaciones se produjeron en hoteles y excursiones (16,4 %), revistas (5 %), plataformas de streaming (3,8 %) y transporte por turismo (2,8 %), por citar los más relevantes.

Por su parte, según el IPC Online la inflación del mes pasado fue de 1,26% a nivel local. Con esta medición, en lo que va de 2026 alcanzó el 14,14%, mientras que la interanual llega a 26,94%.

Este índice inflacionario representa una desaceleración de 0,5 puntos porcentuales respecto de junio, cuando había alcanzado 1,76%. Se trata, se explicó, de la menor variación mensual observada en la serie presentada desde julio de 2025.

En nuestra ciudad, Indumentaria fue el capítulo de mayor aumento, con 3,59%; seguida por Atención médica y gastos para la salud, con 2,34%, y Equipamiento y mantenimiento del hogar, con 2,11%. (Con información de Ámbito, Perfil y La Nueva)