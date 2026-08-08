¡Qué debut, Martín! En el estreno de Palermo, Platense venció a Independiente en Avellaneda

Platense venció esta noche a Independiente, en el partido correspondiente a la cuarta fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

El Calamar se impuso por 1 a 0 en Avellaneda, con gol de Guido Mainero, a los 65 minutos, en el encuentro que marcó el debut de Martín Palermo en su segundo ciclo en el club de Vicente López.

En el dueño de casa jugó el bahiense Lautaro Millán, quien ingresó a los 46 minutos en lugar de Mateo Pérez.

De esta manera, el Marrón consiguió la primera victoria en el certamen luego de dos derrotas (0-4 ante Talleres y 1-2 frente a Instituto) y un empate (2-2 frente a Unión).

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Mientras que el Rojo acumuló su segundo traspié en fila, ya que también había caído por 1 a 0 ante Vélez. Antes había derrotado a Newell's (1 a 0) y Estudiantes (2 a 0).

En lo suceivo, Platense vivirá un hecho histórico, cuando reciba a Coquimbo por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. El partido se jugará el miércoles a las 19.

En tanto Independiente visitará a Atlético Tucumán, también el miércoles pero a las 19.15.