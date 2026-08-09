Se disputa parcialmente la segunda fecha de la LBB Bronce: lo mejor, Sportivo B-Caza y Pesca

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

Se disputa hoy -parcialmente- la segunda fecha correspondiente al segundo tramo de la Liga Bahiense de Básquetbol Bronce, "Municipio de Villarino".

Serán cinco partidos, comenzando a las 20, en nuestra ciudad, Punta Alta y Pedro Luro.

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Jugarán Sportivo Bahiense B-Caza y Pesca Huracán Médanos, Whitense-Pellegrini, Bahiense del Norte B-Velocidad B, Los Andes-Bella Vista y Fortín Club (Pedro Luro)-Fútbol y Tenis (Mayor Buratovich).

En tanto, pasó para el miércoles Sporting-Barracas, el único enfrentamiento entre dos ganadores de la primera fecha.

Lo que pasó

En la primera fecha se registraron los siguientes resultados: Bahiense B 62, Sporting 66; Pellegrini 89, Sportivo B 67; Fútbol y Tenis 53, Velocidad B 56; Barracas 75, Los Andes 56; Bella Vista 90, Whitense 85 y Caza y Pesca 75, Fortín Club 46.

Sportivo B-Caza y Pesca

Cancha: Eladio Santos (Sportivo).

Árbitros: Marjorie Stuardo⁩ y Juan Gabriel Jaramillo⁩.

Novedades: el tricolor tiene el mismo plantel que los últimos partidos y los medanenses no tendrán nuevamente a Juan Cruz Redivo (tobillo) y Jeremías Jaratz (un dedo lesionado).

Antecedente: Caza y Pesca 77, Sportivo B 82.

Whitense-Pellegrini

Cancha: Hugo López (Whitense).

Árbitros: Eduardo Ferreyra y Joaquín Binsou.

Novedades: el albiazul no tiene como en la fecha inaugural a Agustín Almirón (será papá) y Jeremías Burgos (rodilla). El azulgrana, en tanto, continúa sin los hermanos Frayssinet (lesionados) y Mateo Barrera (talón), tal vez este cambiado, aunque se hará estudios en la semana.

Antecedente: Pellegrini 73, Whitense 71.

Bahiense B-Velocidad B

Cancha: Manu Ginóbili (Bahiense del Norte).

Árbitros: Sebastián Arcas e Iván Kalasnicoy (debutante).

Novedades: el tricolor se presenta completo, a excepción de Juan Manuel Pites (rodilla) y el azulgrana sigue sin Nahuel Ocampo y Tomás Moreira, ambos esguinzados.

Antecedente: Velocidad B 56, Bahiense B 71.

Los Andes-Bella Vista

Cancha: José D'Amico (Los Andes).

Árbitros: Mariano Enrique y Francisco Irrazábal.⁩

Novedades: el equipo puntaltense está completo y en el verde es poco probable que juegue Santiago Durando (tobillo), Enzo Alesso también está en duda y debuta Juan Pablo Rivero, ex San Lorenzo.

Antecedente: Bella Vista 73, Los Andes 79.

Fortín-Fútbol y Tenis Club

Cancha: Polideportivo Blas Ciccone.

Árbitros: Joaquín Irrazábal y Ariel Di Marco.⁩

Novedades: los de Luro no tendrán a Rodrigo Sánchez (motivos laborales), Gianfranco Tidei (motivos personales), Javier Aispuro (viaje) y Joaquín Canan (viaje). Mientras que vuelve Benjamín Rodríguez.

En tanto, los de Burato sufren la baja de Juan Pablo Dumrauf (esguince).

Antecedente: Fútbol y Tenis 69, Fortín 66 (en Fortín).

Posiciones

El segundo tramo los equipos lo iniciaron arrastrando el 50% de los puntos del primero:

1º) Barracas (10-2), 12 puntos

1º) Pellegrini (10-2), 12

3º) Bahiense B (9-3), 11

3º) Caza y Pesca (8-4), 11

5º) Sportivo B (8-4), 10,5

5º) Sporting (7-5), 10,5

7º) Whitense (6-6), 9,5

7º) Los Andes (6-6), 9,5

9º) Bella Vista (4-8), 9

10º) Velocidad B (3-9), 8,5

11º) Fútbol y Tenis (1-11), 7

12º) Fortín Club (0-12), 6,5