"Los Pibes de Don Bosco": 25 años de comunidad y esperanza

El grupo Los Pibes de Don Bosco nació en 2001, en plena crisis socioeconómica, cuando el Padre Pablo Mardoni y tres jóvenes decidieron salir a las calles de Bahía Blanca para encontrarse con quienes vivían del cartoneo y el cirujeo. Una bandeja de comida fue el primer puente para el diálogo y, desde allí, se delinearon los ejes de un proyecto inspirado en el estilo de Don Bosco.

“Los Pibes tiene como objetivo principal acompañar, abrazar y celebrar la vida de niños, niñas, jóvenes y adultos de distintos barrios periféricos de la ciudad, así como también de personas en situación de calle. La labor se centra especialmente en las familias de Villa Caracol, Bajo Rondeau y Noroeste, buscando un acompañamiento integral frente a sus problemáticas y realidades, corriendo la mirada asistencialista”.

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Según cuentan, el nacimiento del proyecto estuvo marcado por la crisis: "En el año 2001 se vio multiplicarse en las calles de Bahía Blanca la cantidad de personas dedicadas al cartoneo y al cirujeo, con un notable incremento de niños, niñas y jóvenes que salían a procurarse un ingreso. Sensibilizados por esta realidad, comenzamos a gestar la iniciativa. Los primeros pasos se dieron en la propia calle, buscando generar un encuentro con quienes allí trabajaban. Allí, una bandeja de comida funcionaba como puente para el diálogo, permitiendo conocer más profundamente sus historias y realidades. Fue en ese proceso donde comenzaron a delinearse los ejes fundamentales del Proyecto, inspirados en el estilo de Don Bosco: salir al encuentro de los jóvenes más vulnerables, escuchar sus ‘gritos’ y descubrir, junto a ellos, cómo acompañar sus necesidades”.

Con el tiempo, la propuesta se amplió y se transformó. Al trabajo fundante en Calle, centrado en el encuentro y la escucha, se sumó Patio, un espacio comunitario para compartir y jugar; luego Casitas, que acompañó a las familias en la construcción de viviendas; y más tarde el Oratorio, orientado al acompañamiento cercano de niños y adolescentes.

"Casitas nació como una iniciativa que, a través de la construcción comunitaria de viviendas, buscó acompañar integralmente a las familias en la construcción de un verdadero hogar".

Hoy, el corazón del proyecto está en tres espacios principales: Patio, que convoca cada quince días a más de 250 personas en el Colegio Don Bosco; Oratorio, que reúne a más de 60 chicos en el barrio Noroeste y Oratorio Joven, destinado a adolescentes en una etapa clave de sus vidas.

Los animadores remarcan que la esencia del proyecto no está solo en las actividades, sino en la forma de estar presentes.

"Somos un grupo de jóvenes que elige poner su tiempo, su presencia y su vida al servicio del acompañamiento de otros, convencidos de que las transformaciones más profundas nacen de los vínculos que se sostienen en el tiempo".

Además de los espacios semanales, Los Pibes impulsan propuestas que fortalecen los vínculos durante todo el año:

"La Misión de Invierno es una semana de presencia intensiva en el barrio, con visitas a las familias y actividades comunitarias. Las Colonias de Verano de Oratorios nos permiten compartir jornadas de convivencia, recreación y formación en la fe junto a otros oratorios salesianos de la ciudad. Las Convivencias buscan fortalecer el sentido de pertenencia y profundizar los vínculos entre los distintos grupos. Y el programa Todos al Agua brinda a niños y niñas la posibilidad de aprender a nadar y disfrutar de una experiencia recreativa diferente".

El sentido profundo de la tarea se resume en una palabra: "comunidad".

"Nuestro mayor aporte no pasa por dar respuestas a necesidades concretas, sino por construir comunidad: escuchar, compartir una merienda, una cena, una tarde de juegos o simplemente caminar junto al otro. En un contexto que muchas veces empuja a la indiferencia, nosotros elegimos el encuentro. Donde crece la desigualdad, elegimos la comunidad. Y donde a muchos pibes y pibas se les apagan los sueños, elegimos seguir apostando por ellos, incluso cuando más difícil parece".

Festival para todos

Con motivo del 25° aniversario, se realizará un festival comunitario el sábado 15 y domingo 16 de agosto en el Colegio Don Bosco. Habrá feria de emprendedores, kermés, espectáculos, food trucks y artistas locales. El domingo continuará la feria y, por la tarde, se realizará una procesión junto a la comunidad salesiana que culminará con una misa de acción de gracias en la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús (Don Bosco, Guemes 151).

"El sábado será el día central, con feria de emprendedores abierta a la comunidad, propuestas recreativas para toda la familia, kermés, espectáculos, food trucks y presentaciones de artistas y bandas locales. El domingo continuará la feria y, por la tarde, realizaremos una procesión junto a la comunidad salesiana que culminará con una misa de acción de gracias por los 25 años del Proyecto".

La invitación está abierta a toda la comunidad bahiense:

"Cada persona que se acerque estará ayudando a sostener los espacios que se realizan cotidianamente, para que Los Pibes de Don Bosco continúe siendo un lugar de encuentro, comunidad y esperanza para quienes más lo necesitan".

Finalmente, los jóvenes animadores recordaron la raíz de su compromiso:

“Creemos que la esperanza no nace de los grandes discursos, sino de los pequeños gestos de amor que se sostienen día tras día. Con la misma convicción que animó a aquellos jóvenes hace 25 años, seguimos caminando juntos, siguiendo los pasos de Jesús".