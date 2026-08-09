La erradicación de Palihue chico

Mario Minervino mminervino@lanueva.com Es periodista, ingeniero civil y docente de la Universidad Nacional del Sud en materias relacionadas con el Patrimonio arquitectónico y el planeamiento urbano. Ha publicado notas en revistas Vivienda, Todo es Historia, Obras & Protagonistas y Summa +. Participa en varios micros radiales referidos a la historia de Bahía Blanca. En dos ocasiones recibió primera mención por parte de ADEPA en el rubro Cultura e Historia.

Hace 44 años, en agosto de 1982, comenzó la obra de entubado del arroyo Napostá en el sector donde, hasta unas semanas antes, se asentara la villa conocida como “Palihue chico”.

En la década del 40 comenzó a verificarse el asiento de las primeras familias en el sector delimitado por el Npoatá y las vías del ferrocarril, con la instalación de viviendas precarias, carentes de todo tipo de servicio, dando inicio el inicio a una de las primeras “Villa miseria” de nuestra ciudad, de acuerdo a como se comenzó a llamar a estos barrios que hoy se identifican como “asentamientos informales”.

La construcción del entubado del arroyo, iniciada en 1978, enfrentaba ciertos conflictos urbanos en su recorrido, pero sin dudas la presencia de las casi 200 viviendas de Palihue Chico era la situación más delicada a resolver.

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La solución llegó de la mano del gobierno provincial, que entregó a la municipalidad un fondo equivalente a dos millones de dólares para la compra de materiales de construcción que permitieran poner en marcha, mediante un esquema de autoconstrucción, nuevas viviendas para sus ocupantes en terrenos ubicados en Villa Harding Green. En 1981 comenzó la mudanza, en la que fue la primera erradicación de este tipo en la provincia.

La primera semana de agosto de 1982 las topadoras “arrancaron de cuajo” las viviendas desocupadas, acto que contó con la presencia de Víctor J.M. Puente, intendente municipal, quien destacó las condiciones “infrahumanas” en las que vivían esas familias.

Liberado el terreno, la empresa Managua SA avanzó con la construcción del conducto de hormigón armado que un par de años después llegó hasta calle Casanova.

Terminado el entubado, el sector que ocupara Palihue chico quedó sin uso ni destino. Salió a remate en 1999, siendo adquirido por la municipalidad, que tiempo edspués dio forma al actual paseo Boronat..