Clausura liguista: se juega la 2ª fecha completa de la A y se ponen al día en Cabildo
En la elite, chocan Sporting-Huracán, Bella Vista-Liniers, San Francisco-Libertad y La Armonía-Villa Mitre. Y en la B, el verde recibe a Dublin.
Con cinco partidos, se bajará esta tarde el telón de la 2ª fecha del certamen Clausura de la Liga del Sur.
En la máxima división --desde las 15, ya a partir de la otra semana se jugará a las 15.30-- se jugarán los cuatro cotejos.
En el Enrique Mendizábal, Sporting --que debutó con una muy buena victoria ante La Armonía en casa por 2 a 0-- recibirá al ganador del Apertura Huracán, que viene de igualan en cero ante Libertad en Villa Rosas.
Oscar Perotti será el juez.
Por su parte, en la Loma y en una especie de clásico contemporáneo, Bella Vista --que cayó en el debut ante San Francisco 2 a 1-- esperará por Liniers, que vapuleó a Villa Mitre 6 a 1.
Dirigirá Lucas de Dios.
En el Gustavo Novoa, el ascendente San Francisco de Julio Román recibirá a Libertad, en un choque clave por los puestos de retaguardia.
Mariano Oerretti será el encargado de impartir justicia.
Finalmente, en Los Hermanos Francani y en otro partido crucial, La Armonía será anfitrión de Villa Mitre.
El juez designado es Julián Horticolou.
*La tabla
-Así están las posiciones tras la primera fecha del Clausura: 1º) Liniers, Sporting y San Francisco, 3 puntos; 4º) Libertad y Huracán, 1 punto; 6º) Bella Vista, La Armonía y Villa Mitre, sin unidades.
-La acumulada. 1º) Huracán, 27 puntos;: 2º) Liniers, 26; 3º) Bella Vista, 25; 4º) Villa Mitre y Libertad, 19; 6º) San Francisco y Sporting, 16; 8º) La Armonía, 14.
En la B
Con el choque entre Pacífico de Cabildo y Dublin caerá el telón de la 2ª jornada.
Se medirán a las 15 en el Carlos Angelini, con arbitraje de Brian Romero.
Ayer se inició la fecha con la victoria de Olimpo ante Tiro Federal 3 a 2, el triunfo de Sansinena ante Comercial 2 a 0 y el empate sin goles entre Rosario y Pacífico BB.
*La tabla
-Clausura: 1º) Olimpo, 6 puntos; 2º) Rosario y Sansinena, 4; 4º) Tiro Federal, 3; 5º) Pacífico de Cabildo y Pacífico BB, 1 punto; 7º) Dublin y Comercial, sin unidades.
-La general. 1º) Tiro y Rosario, 30 puntos; 3º) Comercial, 27; 4º) Sansinena, 25; 5º) Olimpo, 22; 6º) Dublin, 17; 7) Pacífico de Cabildo y Pacífico BB, 9.