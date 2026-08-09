Clausura liguista: se juega la 2ª fecha completa de la A y se ponen al día en Cabildo

Con cinco partidos, se bajará esta tarde el telón de la 2ª fecha del certamen Clausura de la Liga del Sur.

En la máxima división --desde las 15, ya a partir de la otra semana se jugará a las 15.30-- se jugarán los cuatro cotejos.

En el Enrique Mendizábal, Sporting --que debutó con una muy buena victoria ante La Armonía en casa por 2 a 0-- recibirá al ganador del Apertura Huracán, que viene de igualan en cero ante Libertad en Villa Rosas.

Oscar Perotti será el juez.

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Por su parte, en la Loma y en una especie de clásico contemporáneo, Bella Vista --que cayó en el debut ante San Francisco 2 a 1-- esperará por Liniers, que vapuleó a Villa Mitre 6 a 1.

Dirigirá Lucas de Dios.

En el Gustavo Novoa, el ascendente San Francisco de Julio Román recibirá a Libertad, en un choque clave por los puestos de retaguardia.

Mariano Oerretti será el encargado de impartir justicia.

Finalmente, en Los Hermanos Francani y en otro partido crucial, La Armonía será anfitrión de Villa Mitre.

El juez designado es Julián Horticolou.

*La tabla

-Así están las posiciones tras la primera fecha del Clausura: 1º) Liniers, Sporting y San Francisco, 3 puntos; 4º) Libertad y Huracán, 1 punto; 6º) Bella Vista, La Armonía y Villa Mitre, sin unidades.

-La acumulada. 1º) Huracán, 27 puntos;: 2º) Liniers, 26; 3º) Bella Vista, 25; 4º) Villa Mitre y Libertad, 19; 6º) San Francisco y Sporting, 16; 8º) La Armonía, 14.

En la B

Con el choque entre Pacífico de Cabildo y Dublin caerá el telón de la 2ª jornada.

Se medirán a las 15 en el Carlos Angelini, con arbitraje de Brian Romero.

Ayer se inició la fecha con la victoria de Olimpo ante Tiro Federal 3 a 2, el triunfo de Sansinena ante Comercial 2 a 0 y el empate sin goles entre Rosario y Pacífico BB.

*La tabla

-Clausura: 1º) Olimpo, 6 puntos; 2º) Rosario y Sansinena, 4; 4º) Tiro Federal, 3; 5º) Pacífico de Cabildo y Pacífico BB, 1 punto; 7º) Dublin y Comercial, sin unidades.

-La general. 1º) Tiro y Rosario, 30 puntos; 3º) Comercial, 27; 4º) Sansinena, 25; 5º) Olimpo, 22; 6º) Dublin, 17; 7) Pacífico de Cabildo y Pacífico BB, 9.