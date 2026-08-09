Comenzó una gran inversión, más aperturas y cierres de negocios y llegó un buque muy especial

--Hola, Juan, ¿cómo anda todo? Este año, con semejante equipazo, no los para nadie, ¿no?

--Hola, José Luis, hasta recién andaba muy bien, ahora no puedo decir lo mismo. Ni esperaste que me sentara para empezar a mufarnos.

--¡Pero si gastaron casi 70 palos verdes en refuerzos! Como dijo “Don Frío”, tienen una verdadera selección.

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--Será que manejamos muy bien nuestras cuentas y podemos gastar ese dinero.

--Te recuerdo que perdieron seis partidos al hilo. Por mí pueden seguir gastando lo que quieran, van muy bien, ja, ja.

--Mmm... Te iba a contestar pero mejor cambiemos de tema, no quiero pecar de agrandado marcando las enormes diferencias que nos separan.

--Me imagino, je, je, dale, hablemos de otra cosa. ¿Viste que en noviembre vuelve un Papa a la Argentina?

--Sí, y me hizo acordar de muchas cosas, aunque hayan pasado casi cuatro décadas desde aquel abril de 1987. ¿Te acordás cuando Juan Pablo II pasó por Bahía Blanca? La ciudad parecía detenida. Había gente en las veredas desde temprano, familias enteras esperando verlo y un clima que cuesta explicar a quienes no lo vivieron.

--Fue una de esas visitas que quedaron guardadas en la memoria de los bahienses. No importaba demasiado si uno era creyente o no. Era un acontecimiento histórico y punto. Pero los tiempos cambiaron.

--Y bastante. León XIV todavía es un Papa al que muchos argentinos están conociendo. Al menos por ahora, no despierta la identificación que generaba Francisco por haber nacido en este país ni el fenómeno popular que supo construir Juan Pablo II a lo largo de casi tres décadas de pontificado. No es una cuestión de afecto. Es, simplemente, una cuestión de tiempo.

--Bueno, ¿te parece que pidamos los primeros cortados y arranquemos con nuestros temas locales y regionales de cada domingo? ¿Trajiste algo que haga ruido?

--Sabés bien que nunca te fallo, aunque en realidad este es un tema que te anticipé en marzo pasado y que ahora finalmente se concreta. No sé si te acordás, es algo muy, muy importante, pero cuando te lo comenté pasó un poco desapercibido porque justo ese domingo toda la atención la acaparó el anuncio de la megainversión de TGS.

--Ni idea, Juan. Hablamos de mil temas...

--Te conté que la Iglesia Universal se mudaba de calle Brown 241 a Chiclana al 700 y que en ese inmueble que ocupaba se iba a instalar la cadena de hamburguesas Mostaza

--¡Ah, sí! Es cierto, tenés razón. Me dijiste que esa empresa nacional, surgida en 1998 en el Boulevard Shopping de Adrogué, iba a construir un gran local.

--Exacto, fijate si va a ser grande que ocupará no sólo el histórico local donde funcionó Corbatta Automotores, sino también un inmueble contiguo, ofreciendo la posibilidad de hacer el pedido sin bajarte del auto, al igual que su competidor de la esquina con Fitz Roy.

--Sí, claro, la tradicional firma de origen estadounidense. ¿Pero ahora cuál sería la novedad?

--Que ya empezaron los trabajos de demolición previos a la construcción de este gran proyecto.

--Juan, ¿te fijaste que ahora muchos comercios del mismo rubro terminan instalándose a pocos metros unos de otros? Antes pasaba con las concesionarias de autos, las casas de electrodomésticos o las ópticas; ahora veo que también ocurre con las hamburgueserías. Siempre pensé que era para sacarse clientes entre ellos...

--En realidad sucede al revés. Los economistas lo llaman aglomeración comercial o clustering. La teoría dice que cuando varios negocios similares se concentran en una misma zona, terminan atrayendo más público. La gente sabe que ahí va a encontrar opciones, compara y después elige.

--O sea que la competencia también puede ser un buen negocio...

--Exactamente. Ya en 1929 el economista estadounidense Harold Hotelling lo explicó con un ejemplo muy gráfico: dos vendedores de helados en una playa terminan ubicándose cerca porque así captan a la mayor cantidad de clientes. En el comercio pasa algo parecido. Una zona con varias propuestas se transforma en un polo de atracción.

--Entonces no debe ser casualidad que Mostaza haya elegido Brown al 200... Es un sector con historia comercial y mucho movimiento. Antes muchos la identificaban con Corbatta Automotores; ahora, seguramente, las nuevas generaciones la asociarán con otra marca.

--Exacto. Cambian los negocios y los hábitos de consumo, pero algunas reglas del comercio siguen siendo exactamente las mismas, no te olvides que en la otra esquina, sobre Donado, está la cadena bahiense de hamburguesas, la del gran seis, que puso su primer local en 1997.

--Bueno, impecable, pero tirá más novedades porque ya nos entretuvimos demasiado con este tema.

--Tenés razón, pero esta no es buena: se trata del cierre de un negocio surgido en la década del 80.

--¡Uh! ¿A ver?

--Cerró Free Look, una muy conocida zapatería de calle Alsina al 200 y parece que no será el único de ese rubro en el microcentro.

--Claro. Las ventas no vienen nada bien, esto no es novedad.

--Fijate que un histórico comerciante del rubro me dijo que los que no tienen resto difícilmente puedan bancar la situación y me comentó que en sus outlets de calle Belgrano y el de O’Higgins trajo muy buena mercadería de cuero, nada de PVC o PU, remanentes de fábrica, para salir a vender a muy buen precio. Cada uno se la rebusca como puede para atraer clientes de bolsillos flacos y hacer frente a las ventas online.

--¿Te mencionó muchos locales vacíos?

--Al contrario, me dijo que en el microcentro los que se vaciaron se fueron alquilando al toque, pero me comentó que donde sí se advierte la gravedad del problema es a partir de dos o tres cuadras de la plaza Rivadavia. Allí vas a ver muchas persianas bajas.

--Che, ¿viste que el martes pasado, en LU2, Eduardo Gómez, Secretario Gremial de SMATA habló del panorama preocupante en las concesionarias de autos de la ciudad? Un tema que planteamos el domingo pasado.

--Sí, habló en Panorama y dijo que sólo en el mes de julio se registraron 18 despidos, pero esos son sólo los que pasan por el gremio, así que seguramente hay más. De todas formas, sobre esto quiero hacerte una aclaración.

--Decime.

--En un primer momento te dije que se habían registrado 11 despidos en una marca históricamente vinculada a la marca del rombo, pero en realidad se produjeron en otra, también durante muchos años vinculada a esa marca, pero que ahora es concesionaria de Volkswagen, con sede en el centro.

--Dale, vale la aclaración, aunque también me hablaste de más despidos, algo que luego fue confirmado por el titular de SMATA.

--Se vienen dando en varios negocios, y van generándose con cuentagotas. Pensá que las ventas de autos 0 km en el país volvieron a caer en julio y se desplomaron 30% en el último año con relación al anterior. ¿Sigo con otro cierre?

--Y... si no queda otra, seguí.

--La dueña del negocio Mayorista Bahía Blanca, que vende ropa, anunció que cierra en Don Bosco al 1700 y antes había cerrado en Chacabuco 2200. Lo curioso es que dijo que no baja la persiana por falta de ventas, al contrario, sino porque deja la ciudad con un nuevo proyecto y vende todo, inclusive el fondo de comercio.

--Ok, pero pongámosle onda al domingo y tirá alguna otra data positiva. ¿Puede ser?

--Dale, escuchá porque esta te va a recontrainteresar: en Alem al 1100, donde estaba Maxwell abrió un bar realmente espectacular.

--¿En serio?

--Sí, pero no es “otro bar”, tiene cuatro pools, una barra impresionante. Aunque ya seamos dos sesentones, tenemos que ir.

--Ni hablar. Muy buena noticia, pero que esto no decaiga. Seguí.

--Ok, esta también es muy buena. En breve la clásica churrería ubicada desde 2011 en la primera cuadra de calle Rondeau sumará otro local en avenida Alem, pero con una particularidad: no será un simple despacho de churros, sino que los clientes podrán sentarse a disfrutarlos en el lugar, algo similar a lo que sucede en las tradicionales churrerías de Europa.

--Automáticamente se me vino a la mente la cafetería y churrería Amorosi, que cerró en 1991. Seguro te acordás, Juan.

--Por supuesto, cómo olvidarme de un sitio emblemático de una Bahía Blanca que ya no está. Por suerte tuve la dicha de disfrutar de su famoso chocolate con churros en el local de la segunda cuadra de calle Brown, muy cerca de donde ahora reinan las hamburguesas.

--Creo que funcionó durante más de 50 años. Fue un negocio conocido por todos, con sus enormes murales, sus clásicos submarinos, helados y facturas, además de los churros, por supuesto.

--Es verdad, fue parte de una época porque muchos solían decir “te espero en Amorosi”. Ojalá este nuevo negocio de avenida Alem logre un éxito parecido.

--Bueno, hablando del tema me dieron ganas de otro cortado.

--Dale, te acompaño, hacele señas a Tito que traiga un par.

--Bueno, pero vos seguí tirando data.

--¿Algo de Monte? ¿Te va?

--Sí, pero te aclaro que ya sé que este año se va a hacer la Fiesta de la Primavera y que el próximo finde se realizará, en el Paseo del Pinar, la primera edición de FECA, el Festival de Café, una nueva propuesta turística y gastronómica.

--Bueno, veo que viniste con muchas pretensiones hoy, ja, ja, en cualquier momento voy a ser yo el que exija data.

--Después te paso un temita. Pero tirá algo de Monte, dale.

--Ok, la UNS está terminando todos los estudios sobre el frente costero que le pidió la Muni montehermoseña, después de la última gran sudestada.

--¿Qué te dijeron?

--Que el informe no dirá qué hacer, pero sí formulará recomendaciones en virtud del tipo de suelo y qué se puede construir, etc, etc, así que este es un tema a seguir de cerca.

--Hablando de mar. ¿Novedades del puerto?

--La semana había empezado mal por el paro de los prácticos como respuesta al nuevo régimen que había dispuesto el gobierno nacional para esa actividad.

--Sí, me enteré que luego de un par de días donde no hubo movimiento de buques se llegó a un principio de acuerdo, con la derogación de ese decreto y una rebaja del 20% en las tarifas del servicio de practicaje.

--Correcto. A tal punto que la falta de prácticos hizo que se demorara una importante operación, con un buque muy especial, a la altura de Puerto Rosales.

--Contame.

--Entre la noche del domingo pasado y el lunes estaba prevista la puesta a flote de tres buques que llegaron arriba de otro, y que están destinados al tendido del tramo subterráneo del oleoducto que permitirá exportar crudo por Río Negro.

--¿Puesta a flote?

--Sí, porque el buque que llegó, denominado White Martin, es semisumergible. Es decir, hunde su cubierta para que las embarcaciones que trae luego queden a flote. Bueno, entre esos buques que trajo está el Seminole, un barco especializado en el tendido de tuberías submarinas, y dos grandes remolcadores. El operativo se hizo en una zona de gran profundidad y los buques luego deben hacer alistamiento en el puerto local, antes de partir hacia el sur. En tanto, el White Martin tenía previsto emprender el regreso a su puerto de origen.

--¿Qué más?

--Un dato interesante para los tiempos que corren. En el Sheraton de CABA se hizo la jornada “Mirando al Futuro”, de la Cámara Argentina de Agentes de Bolsa y la Bolsa Bolsa de Comercio local – Valiant Bursatil fue auspiciante del evento donde estuvo la creme de la creme del mercado y disertó, entre otros, el destacado economista Ricardo Arriazu y el politólogo Sergio Berestein.

--Sí, vi que el cierre estuvo a cargo del ministro de Economía.

--Exacto, y habló de los auspicioso del mercado de capitales con miras al futuro y una de las cosas que emergió fue el tema de la confianza que requiere el andar la economía, de respetar los contratos y también una referencia concreta a lo que deben generar los agentes de bolsa, algo que la entidad local garantiza y de sobra.

--Ni hablar, sobre todo frente a ciertos paracaidistas que caen en distintas ciudades, sobre todo en Bahía donde hay muchos arbolitos y financieras que están cayendo y estafando a la gente.

--Por supuesto, hace tiempo que venimos hablando y alertando sobre esto.

--Bueno, ahora voy con una novedad yo. Aunque en realidad es continuidad de una primicia que vos tiraste, a fines de mayo.

--Avanti, ahora no me dejes con la intriga.

--Empezó a funcionar en el Parque Industrial la primera planta en el país de termoquímica.

--Ah, sí, claro, es un proyecto destinado a cerrar el ciclo de vida y transformar distintos materiales como plástico, cubiertas fuera de uso, aspas de molino eólico, etc, en materia prima para otros.

--Claro, instalaron una planta importada de China y todo marcha de acuerdo a lo previsto y, como ya dijimos, no genera contaminación. Ah, me olvidaba, ya cerraron un acuerdo con YPF para recibir y procesar las cubiertas usadas de los camiones. Ahora seguí vos.

--Voy con una primicia cultural para que la agendes: a fin de mes viene Radagast a cantar rock con la Orquesta Sinfónica.

--Che, me olvidaba: ¿fuiste el viernes a La Noche de las Etiquetas, en el complejo de Luz y Fuerza?

--No, no pude asistir al tradicional evento organizado por los jóvenes de la UIBB, y que este año fue a beneficio del Pequeño Cottolengo Monseñor J. Nascimbeni, una pena..

--Me dijeron que se cumplió el objetivo.

--Tal cual. La recaudación alcanzó los 25 millones de pesos que se destinarán reinstauración total de la pileta ubicada en la enorme estructura de calle Haití 1930.

--¿Y sabés quienes estuvieron?, por lo que escuché estuvo excelente. Está buenísimo que Bahía Blanca se una siempre y sobre todo cuando es con un fin solidario.

--Sí, hubo presencias muy destacadas y no solo de la ciudad, también de la región... Entre ellos el intendente interino de Bahía Blanca, Álvaro Díaz y los jefes comunales de Coronel Rosales, Rodrigo Aristimuño; de Tornquist, Estefanía Bordoni; de Monte Hermoso, Hernán Arranz; y el interino de Coronel Dorrego, Esteban Casiano Gutiérrez.

--¡Qué bueno! Me comentaron que también hubo más representantes políticos y del Poder Judicial.

--Exacto, estuvieron presentes el presidente de la comisión de Industria y Minería del Senado bonaerense, Sergio Vargas; el ex ministro de Producción de la Nación, José Ignacio De Mendiguren, el presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca, Pablo Candisano Mera y el juez camarista Gustavo Barbieri.

--¡Un montón! ¿Del ámbito local hubo más?

--Sí, estuvo la titular del Concejo Deliberante local, Gisela Caputo; el titular de la Unión Industrial de Bahía Blanca, Gustavo Elías. el presidente del Consorcio de Gestión del Puerto local, Santiago Mandolesi Burgos; y los representantes gremiales Hugo Alvarez, Paulo Mónaco, Raúl Oviedo y Sebastián Más.

--Excelente, si bien podríamos hablar mucho más, es hora de ir levantando campamento. Seguro vos ya tenés que ir prendiendo el fueguito dominguero. ¿O me equivoco?

--Es verdad, ando justo de tiempo, pero ya que tocaste el tema te cuento que me crucé con el “Colo de la Carne” y me dijo que el consumo está muy, muy retraído y que en los comercios, los precios, que deberían aumentar por actualizaciones de salarios, etc., van bajando.

--Perfecto. Ahora sí, vamos zarpando. Nos vemos el próximo domingo, Juan.

--Dale, José Luis, hasta la semana que viene.