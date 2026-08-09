Metió un gol, saltó las vallas para festejar y cayó al túnel: se fue lesionado

Un particular festejo que termino mal -podría haber sido peor- se dio en el partido Coritiba y Chapecoense de la serie A del fútbol brasileño, disputado en el Estadio Couto Pereira.

Cuando el capitán Jacy Maranhão convirtió el gol (para el 2-0 parcial) que nació de una una jugada de pelota parada, salió corriendo, se metió la pelota debajo de la camiseta y saltó las vallas ubicadas al borde del campo, con la mala fortuna que del otro lado estaba el túnel de acceso a la cancha.

Además del golpe sufrido cayendo al vacío, reglamentariamente el árbitro decidió anular el gol por fuera de juego.

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Increíblemente, después de lo que pudo ser mucho más grave, Jacy siguió en la cancha, pero fue sustituido en el segundo tiempo.

En una de las imágenes, se vio al zaguero en la banca con hielo en el tobillo.

Finalmente, el Coritiba se llevó el triunfo por 2-1 sobre el Chapecoense.