¡Qué facha, Toro! Lautaro regresó a Inter tras el Mundial: "Feliz de estar de vuelta"

Lautaro Martínez regresó hoy a Inter de Italia, luego de disputar el Mundial con la Selección y tras unas merecidas vacaciones.

El bahiense se sumó a los entrenamientos del club italiano y desde la institución le dieron la bienvenida en las redes sociales: "El capitán está de vuelta".

Además, luego, el Toro también realizó un posteo.

"Feliz de estar de vuelta. Noveno año consecutivo con las mismas ganas y la misma ambición de siempre", puso.

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De esta manera, el delantero surgido en Liniers volvió a practicar luego de disputar su último partido en la semifinal ante Inglaterra, el pasado 15 de julio, donde marcó el histórico gol del triunfo por 2 a 1.

Posteriormente, no sumó minutos en la final ante España y se tomó unos días de vacaciones junto a su familia, disfrutando en la playa y formando parte de un casamiento en Grecia.

Además del Toro, hoy también regresaron Marcus Thuram y John Stones, quien se sumó como refuerzo al club milanés.

"Los tres jugadores nerazzurri completaron su primera sesión de entrenamiento antes de reincorporarse al resto del equipo, que regresaba de su gira asiática", informaron desde Inter.

El elenco italiano disputará su último partido amistoso de pretemporada contra el Real Betis en Bari el sábado 15 de agosto, antes de su debut liguero contra el Monza en San Siro el sábado 22 de agosto.