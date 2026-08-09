Despedida íntima a Jorge Messi: el capitán argentino dio el último adiós a su padre

Con la presencia de Lionel Messi, amigos, allegados y toda su familia, culminó el último adiós a Jorge Messi en el cementerio El Prado de Rosario.

La muerte del padre del Diez argentino conmocionó al mundo entero tras confirmarse su fallecimiento a los 68 años durante la madrugada del sábado en un sanatorio de la ciudad santafesina, luego de atravesar una prolongada enfermedad.

El capitán de la Selección Argentina aterrizó en el aeropuerto de su ciudad natal el sábado alrededor de las 20:45 a bordo de un avión privado desde Fort Lauderdale, Florida, acompañado por su esposa Antonela Roccuzzo y sus tres hijos.

Inmediatamente después de su arribo, el astro se reunió con el resto de sus seres queridos para acompañar a su madre, Celia Cuccittini, y a sus hermanos Rodrigo, Matías y María Sol en la íntima ceremonia de despedida.

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Además de conformar el sostén del entorno familiar, el empresario había tomado a su cargo la administración de todas las responsabilidades del jugador fuera del terreno de juego durante su extraordinaria trayectoria futbolística.

Pese a que el padre del diez nunca se caracterizó por ser una personalidad mediática, su impacto en el deporte generó inmediatas repercusiones globales. La Asociación del Fútbol Argentino junto a las cúpulas directivas de instituciones como el Barcelona, Inter Miami, París Saint-Germain y Newell’s Old Boys despidieron formalmente al mánager y enviaron sus condolencias a los allegados en este complejo momento.

Tras la confirmación de la noticia, las principales figuras del deporte global, excompañeros de equipo y referentes de distintas disciplinas multiplicaron sus mensajes de afecto dirigidos a la figura del seleccionado nacional.

En relación al futuro inmediato del atacante tras este doloroso acontecimiento personal, se contempla que permanezca algunos días en territorio argentino junto a su círculo más íntimo antes de retornar a la rutina de entrenamientos con el Inter Miami en Estados Unidos, en una etapa donde la familia deberá además reestructurar la gestión de los compromisos profesionales del deportista. (con información de NA)