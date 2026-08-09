Invencible Arena: inauguraron el nuevo estadio cubierto para los Juegos Suramericanos

Mauro Gustavo Giovannini mgiovannini@lanueva.com Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024, los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 y los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, entre otros eventos internacionales.

Autoridades políticas e invitados especiales inauguraron este fin de semana el denominado Invencible Arena, el nuevo estadio multipropósito que se construyó en el Predio Ferial del Parque Independencia de Rosario y que será uno de los principales escenarios de los XIII Juegos Suramericanos 2026.

La ciudad de Rosario será la sede con mayor cantidad de competencia, seguida de Santa Fe capital y Rafaela. Del 12 al 26 de septiembre, también habrá actividades oficiales en Recreo, Paraná, Munro y Mar del Plata.

El Invencible Arena, cuya infraestructura fue ejecutada en 423 días, cuenta con 7800 metros cuadrados cubiertos y una nave principal de 6300 metros cuadrados. Durante Santa Fe 2026 será sede de las competencias de gimnasia y, una vez finalizado el certamen, quedará como espacio multipropósito para actividades deportivas, culturales, congresos y grandes eventos. Se construyeron vestuarios, un imponente hall de ingreso y una tribuna en el lado este con capacidad para 1000 espectadores. Durante la presentación se llevaron a cabo diferentes actividades y se ofreció un show gratuito a cargo de Nahuel Pennisi.

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"Ver lo inmenso y hermoso que es este estadio nos muestra el camino que está recorriendo esta ciudad y esta provincia. Rosario durante mucho tiempo la pasó muy mal y se trabajó mucho para que pudiera cambiar, para que la gente buena pueda tomar los espacios públicos y volver a vivir en paz y con tranquilidad", señaló el gobernador Maximiliano Pullaro durante la ceremonia.

"Acá queda infraestructura, equipamiento, recurso humano capacitado y complejos habitacionales que después de los Juegos van a servir a muchas familias", destacó el presidente de Odesur y del Comité Olímpico Argentino, Mario Moccia.

Del acto participaron también el intendente Pablo Javkin; el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli; y el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico; Además estuvieron presentes el diputado provincial y exgobernador Antonio Bonfatti; el senador Ciro Seisas; el secretario de Gobierno de la Municipalidad de Rosario, Sebastián Chale, entre otras autoridades y representantes del deporte.

Una vez finalizado los Juegos Suramericanos, se prevé una segunda etapa de inversión en el Arena ubicado sobre Bulevar Oroño 2493, que permitirá ampliar su capacidad hasta 10000 espectadores sentados para espectáculos. También mejorar su infraestructura con climatización, acondicionamiento acústico, palcos, espacios gastronómicos y una cochera subterránea.

Todas las ediciones

1978 - La Paz (Bolivia)

1982 - Rosario (Argentina)

1986 - Santiago (Chile)

1990 - Lima (Perú)

1994 - Valencia (Venezuela)

1998 - Cuenca (Ecuador)

2002 - Belém, Curitiba, Río de Janeiro y São Paulo (Brasil)

2006 - Buenos Aires (Argentina)

2010 - Medellín (Colombia)

2014 - Santiago (Chile)

2018 - Cochabamba (Bolivia)

2022 - Asunción (Paraguay)

2026 - Santa Fe (Argentina)

Calendario de eventos del ciclo olímpico

2026

12/9 al 26/9 - XIII Juegos Suramericanos (Santa Fe, Rosario y Rafaela, Argentina)

31/10 al 13/11 - IV Juegos Olímpicos de la Juventud (Dakar, Senegal)

2027

1/4 al 10/4 - I Juegos Argentinos de Alto Rendimiento Junior (Rosario, Argentina)

23/7 al 8/8 - XX Juegos Panamericanos (Lima, Perú)

2028

14/7 al 30/7 - XXXIV Juegos Olímpicos (Los Ángeles, Estados Unidos)

2029

II Juegos Argentinos de Alto Rendimiento

III Juegos Panamericanos Junior (Rosario o Ciudad de Guatemala)

V Juegos Suramericanos de la Juventud

2030

XIV Juegos Suramericanos

V Juegos Olímpicos de la Juventud (Santiago de Chile, Asunción del Paraguay o Bangkok)

2031

II Juegos Argentinos de Alto Rendimiento Junior

XXI Juegos Panamericanos (Asunción, Paraguay)

2032

23/7 al 8/8 - XXXV Juegos Olímpicos (Brisbane, Australia)