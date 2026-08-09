Buscan a un hombre que falta de su casa desde el último jueves

La familia y la policía solicitan la colaboración de la comunidad para dar con el paradero de un hombre de 37 años, desaparecido el jueves último en Bahía Blanca.

Se trata de Mario Abel Sotelo, reincidente en estas cuestiones, quien fue visto por última vez el pasado 6 de agosto, alrededor de las 18.30, cuando se retiró de su domicilio ubicado en calle Adrián Veres 1.450.

Sotelo tiene 1,70 metros de altura, contextura robusta, tez trigueña, cabello corto de color castaño oscuro y ojos marrones. Al momento de su desaparición vestía una campera negra con mangas estampadas con flores, jeans suelto de color azul y zapatillas azules.

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Como señal particular, el hombre posee una letra "A" tatuada en el hombro derecho.

Las autoridades solicitaron a la población que, ante cualquier información sobre su paradero, se comunique de inmediato al 911 o a la Comisaría Quinta de Bahía Blanca, al 455-2984.