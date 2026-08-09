Por tres días, una buena parte de Bahía Blanca se verá afectada en la provisión de agua
Se llevarán a cabo trabajos sobre el acueducto Brandsen.
Por trabajos en el acueducto Brandsen, durante tres días se verá afectada la provisión de agua en una buena parte de Bahía Blanca
La afectación alcanzará al centro y macrocentro, además de los barrios Pedro Pico, Pacífico, Universitario y Kilómetro 5.
Según se indicó desde la prestataria Aguas Bonaerenses SA (ABSA), entre este martes 11 y el jueves 13 se realizarán tareas de reacondicionamiento en el acueducto de 820 milímetros ubicado en el eje Brandsen-Undiano, en el marco de la obra de rehabilitación que lleva adelante la Dirección Provincial de Agua y Cloacas.
Los trabajos contemplan la limpieza del conducto y la posterior colocación de la vaina, en el tramo comprendido entre Soler y Brown. Estas tareas requerirán maniobras en la red por un tiempo prolongado y afectarán el suministro de agua.
Aprovechando la intervención descrita, la DIPAC coordinó con otras empresas contratistas que ejecutan obras de recambio de cañerías la realización de empalmes y desempalmes en ese sector durante el mismo período.
Adicionalmente, el martes 11 se desarrollará otro frente de trabajo de recambio de cañerías en la intersección de Almafuerte y Moreno. Estas tareas generarán una afectación del servicio en el sector delimitado por las calles Juana Molina, Sixto Laspiur, Colón y Castelli.
Por ello, se solicita a los usuarios realizar las reservas domiciliarias de agua para cuando se produzca la afectación y adaptar los consumos a esta restricción hasta que se normalice el suministro.