Hoy en Olimpo y mañana en Estrella comienzan otros dos cuadrangulares

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

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Instagram: ferodriguez_

Un cuadrangular preparatorio organizó Olimpo, que se disputará entre hoy, mañana, jueves y viernes, poniendo en juego la copa Can-Mar.

En el Norberto Tomás se medirán, desde las 21, el local y Barrio Hospital, arbitraje de Alejandro Ramallo, Marcelo Gordillo y⁩ Alexia González.

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Será, para el aurinegro, una presentación más formal de sus flamantes refuerzos, el brasileño Alex Manica (28 años y 2m04), que viene de jugar en Chile, y el escolta Agustín Cortés (21 años y 1m90), proveniente Centro Español (Plottier).

El aurinegro no contará para la segunda parte del torneo con Francisco Michelli, quien jugará en Peñarol El Tala la Liga Provincial Entrerriana.

En tanto, Barrio Hospital ya no tendrá a Joaquín Godio, mientras que para hoy está descartado Valentín Galant, quien se esguinzó el último partido.

Mañana martes, en la segunda jornada, también a las 21, jugarán Estudiantes y Liniers, también en Colón y Brunel.

Mientras que el jueves cruzarán los perdedores y el viernes, los ganadores.

Los cuatro equipos participan de la LBB Oro, que se reanudará el jueves 20, con el segundo tramo de la temporada, luego que el primero se lo adjudicó Napostá.

Mañana

En el otro cuadrangular preparatorio -ya se disputó uno en Argentino-, mañana en Estrella comenzará la Copa GenSport, también destinada a cuatro equipos de la LBB Oro.

En el primer turno, en el Luis Álvarez y desde las 19, se medirán L.N. Alem-Villa Mitre, y a las 21, Estrella-Pueyrredón.

El cierre será el jueves, enfrentándose los perdedores en el primer turno y los ganadores, en el segundo.