Argentinos Juniors venció a Racing, mantiene su perfecto andar y lidera su zona
El Bicho se impuso por 2 a 1 en La Paternal. "Maravilla" Martínez se fue expulsado por un codazo a los 21 minutos.
Racing cayó esta noche ante Argentinos Juniors, que sumó cuarto triunfo en fila en la cuarta fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional.
El Bicho se impuso por 2 a 1 en el estadio Diego Armando Maradona y lidera su grupo con puntaje ideal.
Los goles del triunfo los anotaron Tomás Molina y Hernán López Muñoz, a los 9 y 77 minutos.
Mientras que para la Academia empató parcialmente Ezequiel Cannavo, a los 28.
Antes, a los 21 y con el local ya en ventaja, Pablo Dóvalo expulsó al delantero de Racing Adrián "Maravilla" Martínez, por un codazo ante Kevin Gutiérrez y luego de revisar la jugada en el VAR.
De esta manera, Argentinos sumó un nuevo triunfo, ya que previamente había vencido a Belgrano (1 a 0), Estudiantes de Río Cuarto (3 a 0) y Sarmiento de Junín (3 a 2).
Racing, por su parte, acumuló su segunda derrota en fila, ya que venía de caer ante Tigre como local (3 a 1). Además, empató con Rosario Central (0 a 0) y derrotó a Gimnasia y Esgrima La Plata (2 a 1).
Todo esto lo deja decimosegundo en su grupo, con sólo 4 puntos y a 8 del Bicho.
En lo sucesivo, los de la Paternal visitarán a River Plate, el domingo a las 18,
Mientras que los de Avellaneda recibirán a Banfield, el viernes a las 20.30.