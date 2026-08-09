Argentinos Juniors venció a Racing, mantiene su perfecto andar y lidera su zona

Hernán López Muñoz celebra el 2 a 1 de Argentinos ante Racing. Foto: Olé

Racing cayó esta noche ante Argentinos Juniors, que sumó cuarto triunfo en fila en la cuarta fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

El Bicho se impuso por 2 a 1 en el estadio Diego Armando Maradona y lidera su grupo con puntaje ideal.

Los goles del triunfo los anotaron Tomás Molina y Hernán López Muñoz, a los 9 y 77 minutos.

Mientras que para la Academia empató parcialmente Ezequiel Cannavo, a los 28.

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Antes, a los 21 y con el local ya en ventaja, Pablo Dóvalo expulsó al delantero de Racing Adrián "Maravilla" Martínez, por un codazo ante Kevin Gutiérrez y luego de revisar la jugada en el VAR.

De esta manera, Argentinos sumó un nuevo triunfo, ya que previamente había vencido a Belgrano (1 a 0), Estudiantes de Río Cuarto (3 a 0) y Sarmiento de Junín (3 a 2).

Racing, por su parte, acumuló su segunda derrota en fila, ya que venía de caer ante Tigre como local (3 a 1). Además, empató con Rosario Central (0 a 0) y derrotó a Gimnasia y Esgrima La Plata (2 a 1).

Todo esto lo deja decimosegundo en su grupo, con sólo 4 puntos y a 8 del Bicho.

En lo sucesivo, los de la Paternal visitarán a River Plate, el domingo a las 18,

Mientras que los de Avellaneda recibirán a Banfield, el viernes a las 20.30.