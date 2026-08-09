9 de Julio se trajo la clasificación a la Liga y Quilmes se quedó con el título a nivel provincial
El representante femenino bahiense perdió la final ante el tricolor, en Mar del Plata, 62 a 52. De todos modos, el objetivo lo había logrado el sábado.
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Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.
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9 de Julio perdió esta noche frente a Quilmes, en Mar del Plata, por 62 a 52 y fue subcampeón de la Liga Provincial Femenina, igual que la temporada anterior, cuando llegó a la final de la competencia.
De todos modos, el equipo bahiense ya había conseguido el principal objetivo, logrando el ascenso a la Liga Nacional el sábado, con la victoria frente a Peñarol, 60 a 50.
Justamente las milrayitas hoy lograron el último boleto a la élite nacional, tras vencer a Hogar Berisso (La Plata), 67 a 39 y así ocupar el tercer puesto en el Final Four.
Las locales ratificaron su poderío, completando una temporada con apenas una derrota en el debut ante Peñarol (59-55) y ganando desde entonces el resto de los partidos.
Esta noche, el equipo dirigido por Julián Turcato sufrió la efectividad local en el primer cuarto, básicamente de Micaela Sansici y Juana Barrionuevo.
El crecimiento de Isabella Roldán pudo contrarrestar las variantes de las marplatenses, de todos modos, el largo equipo de Quilmes y su firme defensa siguió marcando la tendencia.
La dupla Roldán-Delfina Álves da Florencia fue el pilar de 9 de Julio para poder recortar (38-29), aunque siguieron sumándose algunas individualidades quilmeñas, como Merino y García Duffy para mantener la diferencia.
Después de un tercer cuarto algo más chato (11-10), Quilmes estampó la máxima 54-35 en el inicio del último período.
Así y todo, 9 de Julio no se rindió hasta el final, y estampó un parcial de 15-3, pudiendo recortar a 7. Y hasta ahí llegó. No le dio para más. Igual, fue mucho considerando la juventud de este plantel.
Las más destacadas de hoy en 9 fueron Álves da Florencia, que sumó 15 puntos (1-3 en t3, 4-7 en t2 y 4-4 en t1), más 17 rebote e Isabella Roldán, con 15 unidades (1-3 en t3 y 6-11 en t2), más 10 recobres.
Más allá de esta derrota, 9 de Julio se vuelve feliz y Bahía celebra su obtención, poniendo por primera en la historia un representante de la ciudad en la Liga Nacional Femenina.
La síntesis:
Quilmes (62): J. Barrionuevo (12), M. Sancisi (11), M. García Duffy (12), M. López (6), M. Merino (12), fi; C. Marchioni (2), A. Lorenzo (7), C. Rovere, L. Kloster y V. Alfonzo. DT: Daniana Di Benedetto.
9 de Julio (52): I. Larrasolo, I. Corvalán (6), A. Althabe (3), D. Álves da Florencia (15), I. Roldán (15), fi; I. Sorzini, V. Martín, E. Fernández (7), M.V. Flores (4), M. Bussetti y A. Maurer (2). DT: Julián Turcato.
Cuartos: Quilmes, 22-12; 38-25 y 52-35.
Árbitros: Alejandro Chantiri y Matías Dell'Aquila.
Cancha: José Martínez (Quilmes).
El video del partido completo: