Con el Festival del Café, Monte Hermoso quiere darle otro ritmo a agosto

Con la idea de dinamizar la actividad turística en un mes usualmente asociado con la temporada baja, como es agosto, Monte Hermoso realizará el próximo fin de semana largo el Festival del Café.

El encuentro –bautizado como “Feca”- tendrá lugar en el Paseo del Pinar, entre las 13 y las 20 del sábado 15 y el domingo16.

“Se trata de un nuevo evento gastronómico en el que veníamos pensando hace ya un tiempo con la idea de darle otra impronta a agosto, un mes en que no teníamos grandes eventos”, refirió a La Nueva. el secretario de Turismo, Franco Gentili.

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La fiesta –añadió- no sólo estará dedicada al consumo de café de especialidad de calidad premium, sino también a todo lo concerniente a los granos y la molienda del producto.

“El consumo de café de calidad llegó para quedarse, y nos pareció una buena idea vincularlo al turismo gastronómico. Y, como estamos en invierno, vamos a sumar al evento destilados, whisky, gin, chocolates, alfajores y productos regionales”, describió Gentili.

“En el Paseo del Pinar vamos a montar un mercado al estilo Monte Sabores, aunque con empresas y comercios ligados al café y a los rubros mencionados, tanto locales como de Bahía y la zona”, agregó.

“Además, va a haber charlas y talleres sobre cafetería y destilados, que se van a brindar para todo público desde un escenario durante los dos días”, completó.

La propuesta la completa un patio gastronómico para degustar delicias de confiterías y pastelerías invitadas, y música en vivo con bandas y un DJ.

“Va a ser un encuentro diurno, que se extenderá desde las 13 hasta las 20 en ambas jornadas”, anticipó el secretario de Turismo.

“La idea es ofrecer un espacio para que quienes nos visiten puedan probar cosas ricas, disfrutar un buen café e interiorizarse sobre este producto que gana adeptos año tras año. En definitiva, seguimos apostando a mostrar la producción local y regional, que creemos que puede ser un pilar de la actividad turística”, cerró.

La idea de Monte Hermoso no surge en el vacío. En los últimos años, el café dejó de ser solo una bebida cotidiana para convertirse en un fenómeno cultural, social y económico en la Argentina.

Distintos especialistas coinciden en que el cambio comenzó a consolidarse hace aproximadamente una década, cuando el consumo pasó de ser automático a una experiencia más consciente y vinculada al conocimiento del producto.

Este proceso dio lugar al auge del café de especialidad, una tendencia que prioriza la calidad, el origen del grano y la experiencia del consumidor.

A la par, crecieron las ferias, festivales y encuentros temáticos en distintas ciudades, donde el café se convierte en eje de propuestas gastronómicas, culturales y turísticas.

Incluso los datos de consumo reflejan este cambio: en Argentina, el consumo per cápita pasó de aproximadamente un kilo anual durante décadas a cerca de 2,7 kilos, acompañado por una expansión sostenida de cafeterías y propuestas vinculadas.

En la provincia de Buenos Aires, este fenómeno encontró un terreno fértil: ciudades que incorporan eventos gastronómicos como estrategia para atraer turismo durante todo el año, diversificando su matriz económica.

En ese contexto, Monte Hermoso se alinea con una tendencia global: transformar productos cotidianos en experiencias turísticas.

La combinación de café, gastronomía y espacios naturales podría convertirse en una marca distintiva para el invierno en la costa bonaerense.