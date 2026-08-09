Intoxicaciones en Pringles: nuevas exigencias para los eventos solidarios

Tras la intoxicación masiva registrada días atrás, y ante la evidencia de que se trató de un hecho causado por una deficiente manipulación de los productos, el interbloque Juntos-La Libertad Avanza impulsará en el Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza tendiente a ampliar las exigencias para quienes lleven adelante la venta de alimentos en el marco de eventos solidarios.

Según se informó, la iniciativa estipula que todas aquellas personas que realicen este tipo de eventos -ya sean masivos o de una escala menor- estarán obligados de ahora en más a realizar y aprobar el Curso de Manipulación Inocua de Alimentos para las actividades de elaboración, fraccionamiento, envasado, almacenamiento, transporte o venta de alimentos y/o comidas preparadas en el distrito.

La normativa alcanzará a particulares e integrantes de instituciones como clubes deportivos, asociaciones civiles, entidades religiosas y de bien público.

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"El proyecto no tiene un fin persecutorio ni recaudatorio, sino el de ordenar. Queremos que cada vez que se organice (un evento) haya un responsable con el curso de manipulación de alimentos aprobado, a fin de evitar alguna posible

intoxicación, dijo el concejal Ariel Espie.

Se señaló que el área de Bromatología brindará las capacitaciones de forma gratuita (ya sea en forma presencial o virtual).

Esta iniciativa surge luego de la intoxicación masiva que sufrieron varios vecinos el domingo 26 de julio pasado, tras consumir pollos asados, ensalada y chorizos en el marco de un evento solidario organizado para ayudar a una familia con el pago de un tratamiento de salud.

El evento se llevó a cabo durante el mediodía de ese domingo, y en la tarde de esa misma jornada varios vecinos -cerca de 50- que habían participado del evento se vieron obligados a concurrir al hospital municipal con síntomas como vómitos, diarrea, fiebre, dolor abdominal y problemas gastrointestinales.

Ante la presunción de que se trataba de una intoxicación por salmonella o alguna enfermedad similar, el área de Salud del municipio pringlense solicitó descartar los alimentos de inmediato y concurrir de inmediato a la guardia del centro de salud.

Además, en conjunto con el departamento de Epidemiología de Región Sanitaria I, se identificó el número de lote y la procedencia de la mercadería, se tomaron muestras de los productos terminados y las materias primas en crudo para enviarlas a laboratorio, y se realizaron estudios a pacientes.

En las últimas horas se recibieron los resultados de estos análisis, los cuales arrojaron que tanto los pollos como los chorizos del lote involucrado en la intoxicación cumplían con lo establecido en el Código Alimentario Argentino.

Además, los estudios microbiológicos no detectaron la presencia de Salmonella, Listeria, Staphylococcus, Enterobacterias, Clostridium ni anaerobios sulfito reductores.

Desde el área sanitaria señalaron que “no existe relación causal entre el incidente y las materias primas cárnicas utilizadas”, lo que indica que la intoxicación se produjo por una mala manipulación de los alimentos entre que fueron adquiridos (en crudo) y comercializados (ya cocidos).