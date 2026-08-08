"Cuantos más niños concurran, más niños felices habrá": preparan en Pringles el gran festejo por el Día del Niño

Anahí González Pau agonzalez@lanueva.com Licenciada en Comunicación Social egresada de la Universidad de La Plata. Docente en nivel superior. Redactora de La Nueva desde 2010. En LU2 Radio Bahía Blanca tiene la columna "Buenas buenas" y se desempeña como redactora creativa. Es especialista en cubrir historias humanas de superación. Además, es profesora de yoga.

Organizado por el Comedor Rinconcito de Acuarela, el tradicional festejo por el Día del Niño celebrará en Pringles el proximo 23 del corriente su undécima edición con entrada libre y gratuita, juegos, chocolate caliente, importantes sorteos y cientos de regalos para los más pequeños.

Marito Machado junto al Comedor, organiza esra jornada tan especial, gratuita y abierta a todo público desde hace 11 años.

El festejo será desde las 14, y el Prado Español volverá a llenarse de risas, juegos y familias enteras que compartirán una tarde pensada especialmente para los chicos. El ingreso y la salida serán por avenida Frondizi, una decisión tomada para brindar mayor seguridad durante el desarrollo de la jornada.

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Para Machado, el verdadero sentido del evento va mucho más allá de los regalos y las sorpresas.

"Cada festejo es más que importante porque hay tanta necesidad de afecto, de amor y de cariño. Los niños disfrutan ese día de todo eso y de compartirlo con los padres, algo que no siempre sucede. Ver a los niños felices es más que un motivo; es súper importante", expresó.

La historia de esta celebración comenzó de manera muy sencilla. En sus primeros años estaba destinada únicamente a los chicos que concurrían al merendero del comedor, donde asistían alrededor de 60 niños. Sin embargo, la propuesta empezó a crecer casi de manera natural.

"El evento nació en el merendero, donde iban unos 60 chicos. Después empezaron a venir los nenes del barrio y un día decidimos hacerlo abierto para toda la comunidad. Desde entonces, cada año tenemos más gente", recordó.

Con el correr de las ediciones, el festejo se transformó en un clásico del calendario local y hoy convoca a miles de personas. En la edición 2025 participaron alrededor de 2.300 vecinos entre niños, padres y abuelos, una cifra que refleja el crecimiento constante de la iniciativa.

"Esperamos que este año también nos acompañe el tiempo, porque cuantos más niños concurran, más niños felices habrá", señaló.

Una tarde pensada para toda la familia

La organización ya confirmó una amplia propuesta recreativa para que nadie se quede sin disfrutar. Habrá juegos inflables, juegos de kermés, espacios de recreación y numerosas actividades organizadas por los voluntarios.

Uno de los momentos más esperados llegará a las 17, cuando se realicen los grandes sorteos. Entre los premios habrá bicicletas nuevas, pelotas, una PlayStation y muchos regalos más que serán distribuidos entre los presentes.

La merienda también ocupará un lugar central. Ya están garantizados los ingredientes para preparar 150 litros de chocolate caliente gracias a las donaciones recibidas.

"Ya nos donaron la leche, el azúcar y el chocolate, así que eso lo tenemos cubierto", comentó Machado.

La solidaridad que nunca falta

Aunque reconoce que la situación económica afecta a muchas familias, Machado asegura que la respuesta de los vecinos vuelve a sorprender año tras año.

"A pesar de que la comunidad está complicada, el pueblo siempre colabora. La gente conoce el trabajo social que hacemos durante todo el año y nos acompaña muchísimo", afirmó.

Sin embargo, todavía necesitan sumar algunas donaciones para completar los regalos que recibirán los chicos. En este momento solicitan especialmente caramelos, chupetines, turrones y juguetes, sobre todo destinados a varones.

El año pasado lograron reunir cerca de mil juguetes para repartir entre los niños. Este año ya cuentan con alrededor de 500, aunque esperan incrementar esa cantidad durante las próximas semanas gracias a la colaboración de vecinos, comercios e instituciones.

Once años sembrando sonrisas

Lo que comenzó como una actividad para un pequeño grupo de chicos hoy es uno de los eventos solidarios más importantes de Coronel Pringles. Detrás de cada edición hay meses de trabajo, cientos de colaboradores y una única meta: que cada niño viva una jornada distinta.

"La idea es que vayan en familia. Que compartan los padres, los chicos y también los abuelos. Queremos que sea una tarde de encuentro, de alegría y de cariño para todos", concluyó Machado.

Con once años de historia y el respaldo permanente de la comunidad, el festejo del Día del Niño organizado por el Comedor Rinconcito de Acuarela volverá a demostrar que la solidaridad sigue siendo una de las mayores fortalezas de Coronel Pringles.

Para mas información: 2923 530969.

Para realizar donaciones y colaborar en la compra de juguetes: Alias: Caso.nota.giro.mp o dirigirse a Colón 930 o Rauch146.