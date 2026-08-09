En la actualidad, una de cada tres personas vive con una enfermedad crónica o un problema de salud de larga duración, según indicadores de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), una organización internacional cuya misión es diseñar mejores políticas para una vida mejor.

Frente a este escenario, un nuevo informe de propone una reflexión sobre cómo acompañar mejor a las personas que viven con enfermedades de larga duración y destaca el valor de seguir fortaleciendo estrategias de prevención, coordinación y continuidad en la atención a lo largo del tiempo.

Según un informe, las enfermedades crónicas -aquellas que persisten durante largos períodos y requieren tratamiento y seguimiento continuo- incluyen patologías como la hipertensión, la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, distintos tipos de cáncer y trastornos de salud mental, entre otros.

En este sentido, el estudio The Value of Chronic Care Zurich Insurance Group señala que, si bien cada vez menos personas mueren de forma prematura, muchas viven durante años e, incluso, décadas con este tipo de condiciones, lo que plantea nuevos desafíos para las personas, los sistemas de salud y la sociedad en su conjunto.

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El informe, que analizó la situación de los 38 países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), observa que países con niveles similares de recursos sanitarios pueden obtener resultados diferentes en función de cómo organizan la atención, garantizan la continuidad de los tratamientos y facilitan el acceso a una atención oportuna y coordinada.

Los hallazgos del estudio

Entre sus principales hallazgos, el estudio plantea la importancia de complementar los modelos tradicionales de atención con un mayor énfasis en la prevención, la detección temprana y el acompañamiento continuo.

Asimismo, señala que, en muchos países, las estrategias preventivas todavía representan una proporción limitada de la inversión sanitaria en comparación con el tratamiento de enfermedades ya instaladas.

En ese marco, el informe sostiene que el crecimiento de las enfermedades crónicas representa un desafío compartido entre distintos actores -entre ellos los sistemas de salud, el sector privado y las aseguradoras-, con oportunidades para contribuir desde la prevención, el acompañamiento y el desarrollo de soluciones que favorezcan el bienestar de las personas y su resiliencia financiera a largo plazo.

En América Latina, el estudio refleja realidades diversas. Por ejemplo, Chile, Colombia y Costa Rica presentan actualmente una menor carga de enfermedades crónicas, favorecida en parte por poblaciones relativamente más jóvenes, mientras que México enfrenta mayores desafíos. (con información de NA)