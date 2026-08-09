Un exjugador de la Selección argentina jugará en Gimnasia de Mendoza

Formó parte del ciclo de la Scaloneta entre 2018 y 2019. Fotos: NA.

El delantero con pasado en la Selección argentina Matías “Monito” Vargas volverá al fútbol argentino, al ser incorporado por Gimnasia de Mendoza.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, en uno de los refuerzos más importantes y sorprendentes del mercado de pases de invierno, el extremo firmó contrato por dos años.

Así, tras rechazar más de una propuesta de Vélez, club en el que se formó como profesional, Vargas jugará nuevamente en el país, tras pasos por España, Turquía, China y dos años en Arabia Saudita.

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Uno de los futbolistas más talentosos que han surgido del fútbol argentino en los últimos años volverá a jugar en el país, con la sorprendente firma de Matías “Monito” Vargas en Gimnasia de Mendoza.

Acorde a lo trascendido, el extremo izquierdo, que también puede desempeñarse como enganche o acompañante en el centro del ataque, llevaba algunos años rechazando ofertas de Vélez y, como declaró el presidente del “Fortín” Fabián Berlanga, había recibido una nueva propuesta en los últimos días, tras quedar libre en Arabia Saudita, pero no la priorizó.

Con una negociación silenciosa, el “Lobo” mendocino pudo abrochar al jugador, que hace algunas semanas ya se radicó en la provincia cuyana, y firmarle un contrato por dos temporadas.

Tras una excelente aparición en el conjunto velezano, entrando como anillo al dedo del planteo de Gabriel Heinze entre 2017 y 2019, el futbolista mudó su habilidad al fútbol europeo en el inicio de la temporada 2019-2020, tras disputar 78 partidos en su primer club, con 15 goles y 16 asistencias.

Siendo parte de la Selección sub 23 en diversos partidos de carácter amistoso, su debut con el representativo absoluto fue el 8 de septiembre de 2018, en un amistoso ante Guatemala en el que también hacía su debut como entrenador principal del seleccionado el mismísimo Lionel Scaloni, posteriormente campeón del Mundo y bicampeón de América.

Además, Vargas tuvo una nueva oportunidad de defender los colores del seleccionado en un nuevo amistoso internacional, ante Ecuador en 2019, en el que pudo dar su única asistencia con la camiseta de la Selección.

A pesar de marcharse del fútbol argentino como una de sus principales joyas, y ser comprado por el Espanyol de Barcelona en 10 millones de euros, su paso por España fue breve: luego de una buena temporada inicial, con cinco goles y siete asistencias, el extremo no tuvo una buena campaña en la temporada siguiente y fue prestado al Adana Demirspor de Turquía.

En el deporte turco pudo demostrar su capacidad asistidora, con 13 pases gol, pero tomó la decisión de irse de Europa, al ser vendido al Shanghái Port de China, donde jugó durante tres años hasta pasar por Arabia Saudita, siendo jugador del Al-Fateh por otras dos temporadas. (NA).