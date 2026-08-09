Bella Vista y Liniers fueron más promesas que goles: 0 a 0 en La Loma

Los dos propusieron, tuvieron sus chances y nunca dejaron de insistir, incluso con distintas armas y buscando variantes a lo largo de los 90 minutos, pero también los dos se quedaron en promesas.

Pese a que lo intentaron, la falta de puntería y algunas (pocas) intervenciones de los arqueros, terminaron con un empate sin goles entre Bella Vista y Liniers en La Loma, en el cierre de la fecha 2 del Torneo Clausura de la Liga del Sur.

Ambos tuvieron sus ratos en un partido que tuvo vaivenes, que fue parejo e intenso y con equipos que siempre tuvieron el arco rival como horizonte y propusieron desde el buen juego.

Aunque claro, algunas mesetas pronunciadas en el trámite y la falta de peso ofensivo o de precisión en los metros finales hicieron que en una tarde que hubo sol, nubes, lluvia, viento y hasta un hermoso arcoíris faltara lo más importante: los goles.

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Simón Biondo y Rodrigo Gómez juegan sobre la línea.

Con el dueño de casa manejando la pelota y una visita algo más replegada, el comienzo tuvo a un Bella Vista protagonista desde la posesión pero a un Liniers generando las chances.

El albiverde plantó a Vógel como guardián del medio y delante de él soltó a los volantes y delanteros sin dar demasiadas referencias, buscando asociarse y generar juego por las bandas, pero casi siempre se topó con un rival que se movió en bloque y ordenado para no dejarlo progresar demasiado.

Encima, con poca tenencia pero siendo algo más directo, con destellos de calidad de Monti por la izquierda y con Chamorro llegando de frente generó dos claras, pero un remate de Enzo desde la medialuna encontró una buena intervención de Francisco Martínez abajo y el otro, desde el mismo lugar, se fue apenas cruzado.

Después de esas, Bella Vista respondió con un cabezazo apenas desviado de Bardella y un remate cruzado (también se fue al lado del palo) de Belleggia, tras un error en la salida de Santiago Villalba.

En es rato, entre los 20 y los 30 minutos, el trámite se jugó a otra velocidad, con equipos mas abiertos y no tanto defendiendo por bloques, con transiciones más rápidas que encontraban espacios para los atacantes y con un albiverde que tuvo más intensidad desde el toque.

Duelo de cincos: Paolorossi y Vógel se sacaron chispas.

Vógel y Chamorro, ¿quién llegará primero?

Pero aunque insinuaron no concretaron y el partido lentamente se volvió cortado, perdió el ritmo y se fue cargando de imprecisiones.

Recién a los 42 minutos el Chivo volvió a sacudir la palmera con un buen centro de Chamorro que encontró a Castro llegando al área chica, pero el cabezazo del 9 no tuvo buen destino.

El complemento no cambió demasiado la tónica, porque los dos siguieron buscando el gol que abriera el marcador y desde el banco los entrenadores intentaron con variantes de nombres y tácticas sorprender a su rival.

A los 9 Mayer abría el marcador tras un buen pase de Belleggia, que recuperó en la salida, pero el tanto del "9" fue anulado por offside.

De a poco y con el correr de los minutos, esa mitad de cancha que en el primer tiempo se había mostrado poblada, llena de piernas y con muchos jugadores en poco metros, empezó a ser una zona de transición, donde ninguno plantaban a los suyos ni generaba superioridad numérica.

De a ratos, el partido se jugó de área a área, aunque con los arcos bien protegidos.

La visita probó cambiando al bueno de Monti de banda, que generó el reordenamiento de la defensa albiverde (Reule pasó al carril y Sosa entró por Bardella) y el dueño de casa mandó a la cancha a Lucas Martínez buscando algo más de peso ofensivo.

Francisco Martínez vuela para sacarla al córner, tras el tiro libre de Guille Pereyra.

Pero aunque no terminaron de perder las formas nunca, tampoco lograron el desequilibrio y en un partido que se fue volviendo cada vez mas cerrado, las chances llegaron con pelotas paradas.

Primero, Rodrigo Gómez buscó casi de mitad de cancha y encontró una buena respuesta de Mendiguibel, enviado el remate frontal al córner.

Después, Guillermo Pereyra, en la primera que tocó al ingresar, casi abre el marcador con un tiro libre en la puerta del área pero también sacó Martínez.

En los minutos finales solo quedó tiempo para la roja a Villalba, quien fue lejos y al piso ante Lucas Martínez y vio la segunda amarilla, y la verdad que no hubo mucho más para destacar porque en una tarde que hubo de todo en La Loma faltó lo más importante: los goles.

Santi Villalba vio los minutos finales desde el túnel, tras ver la roja a los 86.

F. Martínez 6Hiess 5P. Mungo 6Reule 6Bardella 5Vógel 6Gandolfo 5Belleggia (c) 6Higuera 5R. Gómez 5Mayer 5Martín CarrilloLiniers (0)Mendiguibel 6G. Ullmann 6I. Fernández (c) 6S. Villalba 4N. Malerba 5Paolorossi 6R. Ullman 5Chamorro 6Bertoni 6Monti 6Castro 5Jonathan Ribes y Jonathan Romero.no hubo goles.no hubo goles. Fue expulsado Villalba (L), los 41m.45m. F. Acharez por Higuera, 64m. L. Martínez y J. Sosa por Belleggia y Bardella, 86m. L. Rosales por Hiess y 89m. Sandoval por Mungo, en Bella Vista. 59m. Biondo por R. Ullman, 81m. G. Pereyra por Malerba y 88m. Orellana por Bertoni, en Liniers.Vógel (70m.) y L. Martínez (78m.), en Bella Vista; Bertoni (71m.), en Liniers.Lucas De Dios (6).Bella Vista (muy buena).