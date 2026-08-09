Metió un gol, saltó las vallas para festejar y se cayó en el túnel; encima, se lo anularon

Era un partido importante para Coritiba en el Brasileirao, el campeonato brasileño de fútbol. Si bien su rival, Chapecoense, ya está prácticamente condenado al descenso, era vital sumar de a tres para alejarse de la zona roja y meterse en zona de clasificación a las copas internacionales. Quizás por eso Jacy Maranhão festejó tan efusivamente su gol, aunque tuvo bastante mala fortuna. No sólo se dio el golpe de su vida, sino que su tanto fue anulado.

El zaguero anotó el 2-0 parcial en el inicio del segundo tiempo y luego de ponerse la pelota bajo la camiseta (al parecer, va a ser padre) y de correr hasta la zona del córner para celebrar, decidió saltar las vallas publicitarias. Lo que nunca calculó el #55 fue que la escalera a los túneles iba a estar descubierta.

Las imágenes son escalofriantes. Tras el salto, Maranhão simplemente desapareció en un agujero negro y todos sus compañeros, los fotógrafos y los asistentes se quedaron atónitos, tomándose la cabeza, preocupados por la salud del futbolista. No solo debió salir lesionado, sino que su gol fue anulado por offside.

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Afortunadamente, se lo pudo ver más tarde en el banco de los suplentes con hielo en la zona de uno de sus tobillos y luego su equipo logró el 2-0 que le dio la tranquilidad para ganar el partido. Finalmente fue 2-1 y toda la situación quedó solo en una anécdota. (Fuente: TyC Sports).