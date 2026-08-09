El fundador de Mercado Libre cuestionó la caída de consumo y Milei lo apoyó: "Masterclass"

El fundador y ejecutivo de Mercado Libre Marcos Galperín cuestionó este domingo los datos de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) sobre la caída del consumo interanual en julio y Javier Milei lo celebró en las redes. "Masterclass", escribió el Presidente.

En su posteo, Galperín puso en duda el último dato de CAME sobre la caída de las ventas minoristas en julio, (-3,8 interanual y -2,1% respecto a junio), que acumulan en los primeros siete meses del año una baja del 2,7%.

De acuerdo al informe, el sector textil, bazar y alimentos fueron los más afectados y solo ferretería subió un 1%. En ese contexto, el empresario sostuvo que el dato no parecía contemplar las ventas del sector e-commerce.

"Alguien debería comparar el volumen de todo lo que mide la CAME vs el volumen que transacciona Mercado Libre Argentina que crece 38% en moneda constante el último trimeste. Algo me dice que el volumen de Mercado Libre es mayor a todo lo que mide la CAME y nadie parece tenerlo en cuenta al anunciar el estado del consumo", manifestó en X.

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Como corolario, el presidente replicó el mensaje en sus redes, con un claro mensaje de apoyo: "Masterclass".

Según indicó CAME este domingo, las ventas minoristas pyme registraron un descenso interanual del 3,8% durante el mes de julio, marcando además un retroceso intermensual del 2,1% y un acumulado negativo del 2,7% en los primeros siete meses del año.

"El retroceso en la medición interanual obedeció al agotamiento de la liquidez extraordinaria aportada por el aguinaldo en el mes anterior, cuya ausencia, combinada con la mayor incidencia de las tarifas de servicios sobre el presupuesto familiar, profundizó la cautela del consumidor", se indicó.

En ese sentido, se indicó que "este escenario derivó en una demanda defensiva que acotó el consumo a la adquisición de bienes indispensables de la canasta básica, fármacos recetados e insumos de reposición inmediata, postergando la compra de bienes durables, indumentaria y productos de mayor valor unitario".

En lo que respecta a la percepción cualitativa sobre el estado del negocio, según CAME, el 48,1% de los comerciantes consultados sostuvo que su nivel de actividad "se mantuvo estable con relación al mismo período del año anterior", evidenciando un descenso de dos puntos porcentuales en comparación con junio. (La Nueva., con información de NA)