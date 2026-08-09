Pepe Sánchez negó que vaya a postularse como intendente de Bahía Blanca por La Libertad Avanza

El miembro de la Generación Dorada del básquetbol argentino y actual dirigente de Bahía Basket, Juan Ignacio "Pepe" Sánchez, negó en las últimas horas que piense presentarse en las próximas elecciones como candidato a intendente de Bahía Blanca por La Libertad Avanza.

El campeón olímpico en Atenas 2004 realizó esta aclaración a través de una historia en la cuenta de Instagram del Dow Center, luego de que el medio periodístico Infobae, de la Capital Federal, lo apuntara como un posible candidato a la jefatura comunal por el oficialismo nacional.

En el comunicado señala que "desde ayer me están llegando muchos mensajes a mi teléfono a raíz de algunas publicaciones que me vinculan con una posible candidatura política en Bahía Blanca".

"Por eso me pareció importante aclarar que no tengo intención de participar como candidato ni de asumir ningún cargo político", manifestó el exbasquetbolista.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Por último, explicó que "como no tengo redes sociales personales, excepcionalmente utilizo este medio para hacer esta aclaración".

El comunicado finaliza con su nombre, "Pepe Sánchez".