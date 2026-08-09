Vela: meritoria participación argentina en la edición 44 de la Copa del Rey en Mallorca

Por Juan José Barzola / Especial para "La Nueva."

El Palacio Real de la Almudaina acogió ayer el acto para laurear a los equipos vencedores de la 44ª edición de la Copa del Rey Mapfre de vela, en la que el barco argentino "KATARA", consiguió un meritorio 2º puesto en su categoría.

El Rey Don Felipe entregó los trofeos a los ganadores en la Almudaina. Entre las autoridades asistentes al acto estuvieron Marga Prohens, presidenta del Govern de Balear; y diferentes políticos y directivos que hacen posible una regata de esta trascendencia.

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Después de una semana de puro espectáculo de la vela en la bahía de Palma (Mallorca), los campeones fueron los españoles Teatro del Soho San Miguel en clase Uber ORC B, Nadir en ClubSwan 42 y Baleària Team RCNP en Baleària Women’s Cup; el italiano Vudu en Abanca ORC 0; el alemán Niramo en Azulmarino ORC C; y el estonio Nola en Sail Racing ORC A.

La combinación de resultados de todas las clases ORC erigió campeón absoluto de la 44º Copa del Rey Mapfre en tiempo compensado al Nola de Taavet Hinrikus, patroneado por Margus Uudam y con la táctica del medallista olímpico portugués Hugo Rocha.

También recibieron premio de campeones en división Corinthian (de tripulación íntegramente amateur) el L’Immens en Uber ORC B y el alemán Meerblick de Gabrielle Pohlmann en Azulmarino ORC C.

Tanto los campeones como los segundos y terceros clasificados de cada clase recibieron sus trofeos de manos del Rey Don Felipe. Entre los premiados se incluyó el Hispania de la Comisión Naval de Regatas de la Armada Española como subcampeón de la competida clase Abanca ORC 0. Don Felipe, patrón del equipo durante buena parte de la semana, entregó el trofeo al Almirante Jaime Rodríguez-Toubes.

En la flota argentina, podemos destacar en ORC B, el segundo puesto del barco KATARA, timoneado por Julian Somodi; la décima posición del CAP VERMELL- DRAC, timoneado por Carlos Scortari, en la misma categoria. Y en ORC A, la sexta plaza del FROM NOW ON, timoneado por Fernando Chain.