Falleció uno de los heridos en el violento choque en la Ruta 33

Una de las personas que se encontraba hospitalizada luego del violento choque entre una combi y una camioneta en la Ruta Nacional 33 falleció este domingo como consecuencia de las heridas sufridas en el impacto.

Se trata de Carlos Horacio Castillo, de 65 años, quien viajaba como acompañante en la Nissan Frontier que colisionó contra una Citroën Jumper, en la que se movilizaban estudiantes de la UTN Regional Trenque Lauquen.

Según trascendió el sábado, permanecen internados en el Hospital Municipal de Pigüè Gustavo Giusti (33 años), Melany Corti (18), María Clara Montes (22), Ángel Sebastián Piana (20), Sandra Florencia Trisiani (21), Estéfano Ariel Guichart (19), Gonzalo Pereda Tovoloni (33), Iván Ignacio Junco (22) y Axel Gonzalo Bordone (22), quienes se desplazaban en la combi.

También se encuentra con heridas Fernando Conter (59), conductor de la camioneta.

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La causa fue caratulada "Lesiones Culposas" y cuenta con intervención de la Ayudantía Fiscal de Saavedra.