Recuperan elementos robados en Carmen de Patagones
Se secuestraron también una camioneta y un teléfono celular.
En el marco de una investigación por el robo de distintos artefactos y elementos sanitarios de un domicilio de Carmen de Patagones, mediante una serie de allanamientos se puedo recuperar parte de lo sustraído y se secuestraron una camioneta y un teléfono celular.
Todo se activó a partir de la denuncia de un vecino, que señaló que desconocidos habían roto el vidrio de una puerta balcón ubicada en la parte delantera de su domicilio y se llevaron una cocina, un termotanque de 30 litros, un juego de baño con espejo y botiquín, y una bacha con grifería metálica.
A partir de esto, se inició una investigación que incluyó testimonios, cámaras particulares y registros aportados por el Centro de Monitoreo de Patagones, donde se logró identificar a los presuntos autores y establecer que habrían utilizado una camioneta Chevrolet Gran Vitara gris.
Los procedimientos, ordenados por el Juzgado de Garantías Nº 1 de Bahía Blanca, a cargo de la jueza Claudia Olivera, fueron realizados por personal de la UIDDI Patagones y el Grupo Táctico Operativo local, quienes secuestraron la camioneta en cuestión y un teléfono celular, además de localizar la cocina, que había sido adquirida por otra persona.
En este marco, durante el procedimiento policial, un sujeto que estaba en uno de los domicilios se dio a la fuga por la parte trasera del lugar. Posteriormente, vecinos informaron la presencia de una pistola Bersa Thunder calibre 9 milímetros, con la numeración de serie suprimida, un cargador y 14 municiones tirada en el suelo.
Por este hallazgo, personal de la Policía Comunal inició actuaciones separadas para determinar la procedencia del arma y su posible vinculación con la persona que se dio a la fuga. (agencia Carmen de Patagones)