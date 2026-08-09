Recuperan elementos robados en Carmen de Patagones

En el marco de una investigación por el robo de distintos artefactos y elementos sanitarios de un domicilio de Carmen de Patagones, mediante una serie de allanamientos se puedo recuperar parte de lo sustraído y se secuestraron una camioneta y un teléfono celular.

Todo se activó a partir de la denuncia de un vecino, que señaló que desconocidos habían roto el vidrio de una puerta balcón ubicada en la parte delantera de su domicilio y se llevaron una cocina, un termotanque de 30 litros, un juego de baño con espejo y botiquín, y una bacha con grifería metálica.

A partir de esto, se inició una investigación que incluyó testimonios, cámaras particulares y registros aportados por el Centro de Monitoreo de Patagones, donde se logró identificar a los presuntos autores y establecer que habrían utilizado una camioneta Chevrolet Gran Vitara gris.

Los procedimientos, ordenados por el Juzgado de Garantías Nº 1 de Bahía Blanca, a cargo de la jueza Claudia Olivera, fueron realizados por personal de la UIDDI Patagones y el Grupo Táctico Operativo local, quienes secuestraron la camioneta en cuestión y un teléfono celular, además de localizar la cocina, que había sido adquirida por otra persona.

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En este marco, durante el procedimiento policial, un sujeto que estaba en uno de los domicilios se dio a la fuga por la parte trasera del lugar. Posteriormente, vecinos informaron la presencia de una pistola Bersa Thunder calibre 9 milímetros, con la numeración de serie suprimida, un cargador y 14 municiones tirada en el suelo.

Por este hallazgo, personal de la Policía Comunal inició actuaciones separadas para determinar la procedencia del arma y su posible vinculación con la persona que se dio a la fuga. (agencia Carmen de Patagones)