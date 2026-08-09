Apuñaló a un hombre por visitar a su hermana en Tres Arroyos: fue capturado

Un hombre fue aprehendido este domingo en Tres Arroyos, luego de que apuñalara e hiriera de gravedad a un joven de 18 años.

Según se indicó, todo comenzó cuando el agresor, identificado como Kevin Moris, fue a visitar a su expareja y se produjo una discusión con el hermano de ella por supuestas deudas entre las partes.

Todo concluyó con el ataque con un arma blanca, que le causó al joven una herida punzocortante en la región dorsal derecha, heridas catalogadas de gravedad.

A partir del aviso del personal del Hospital Pirovano tresarroyense, tras el ingreso de la víctima y la identificación del atacante, se realizó un operativo en el cual se capturó a Moris y se incautó el arma blanca utilizada: un cuchillo de hoja metálica puntiaguda y cabo de madera.

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Al aprehendido se le imputa el delito de tentativa de homicidio, con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 17.