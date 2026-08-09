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Básquetbol.

LBB Bronce: prevalecieron los visitantes en la noche de domingo y Pellegrini es único puntero

En esa condición se impusieron Caza y Pesca (Médanos), Pellegrini y Fútbol y Tenis (Buratovich). Como locales festejaron Bahiense del Norte B y Los Andes.

Herman Banegas (Caza y Pesca) intenta salir de la presión de Sportivo. Fotos: Emilia Maineri-La Nueva.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

Con cinco partidos comenzó la segunda fecha correspondiente al segundo tramo de la Liga Bahiense de Básquetbol Bronce, "Municipio de Villarino", la cual arrojó tres victorias visitantes y dos locales.

El único puntero tras esta fecha es Pellegrini -con un partido más que Barracas- que superó afuera a Whitense, 76 a 54.

Uno de los escoltas es Bahiense del Norte B, que venció en el Manu Ginóbili a Velocidad B, por 83 a 61.

El otro que está segundo es Caza y Pesca Huracán Médanos, que le ganó en el Eladio Santos a Sportivo B, 67 a 59.

En tanto, Los Andes derrotó en Punta Alta a Bella Vista, 78 a 61, y Fútbol y Tenis (Buratovic) festejó en Pedro Luro frente a Fortín Club, 78 a 69.

La fecha se cerrara el miércoles con Sporting-Barracas, en Espora.

En tanto, ese mismo día, adelantarán Caza y Pesca-Whitense, partido de la tercera programación.

La misma continuará el domingo, con Barracas-Bahiense B, Bella Vista-Sporting, Pellegrini-Los Andes, Fortín-Velocidad B y Fútbol y Tenis-Sportivo B.

Sportivo B 59, Caza y Pesca 67

Sportivo B (59): F. Galassi (7), L. Temporelli (5), M. Pristupa (12), Y. Asnaghi (10), L. Santarelli (10), fi; B. Guaglianone, M. Rosso (12), F. Arizcuren (3), J. Labarere y J. Abad. DT: Joaquín Tuero.

Caza y Pesca (67): A. Solomon (14), B. López (5), N. Sánchez (17), F. Perrín (3), H. Banegas (6), fi; B. Bobb (11), T. Martz (9), B. Meschini y M. Nievas (2). DT: Gabriel Asnes.

Cuartos: Sportivo, 15-9; 30-24 y 40-40.

Árbitros: Marjorie Stuardo⁩ y Juan Gabriel Jaramillo⁩.

Cancha: Eladio Santos (Sportivo).

Whitense 54, Pellegrini 76

Whitense (54): F. Cruz (3), F. Pentenero (4), M. Herbalejo (10), G. Resler (5), M. Ruarte (19), fi; C. Nador (2), L. Robledo, T. Iturriaga (7), R. Ocampos (4), A. Lencina y M. Beltrán. DT: Sebastián Dodero.

Pellegrini (76): J.I Castro (17), I. Gómez Lépez (19), N. Themtham (7), L. Cataffi (13), Agustín Godeas (7), fi; M. Barrera, A. Almirón (13), G. Conti y B. Romero. DT: Juan Sergio Palumbo.

Cuartos: Whitense, 10-15; 27-37 y 37-60.

Árbitros: Eduardo Ferreyra y Joaquín Binsou.

Cancha: Hugo López (Whitense).

Bahiense B 83, Velocidad B 61

Bahiense del Norte B (83): L. La Bella (15), A. Tavella (6), L. Peratta (8), A. Vilarino, F. Pérez (19), fi; J.C. Dauphin (2), J. Reta (3), C. Massa (12), C. Brugniere (4), F. Sureda (3), B. Massa (3) y D. Faure (8). DT: Santiago Cappa.

Velocidad B (61): F. López (8), N. Valdebenito (6), T. Carvalhosa (12), F. Martínez (5), S. Hiebaum (12), fi; J.I. Del Molino, R. Copreni (11), B. Schulz (4), S. Mansilla,T. Rollhaiser (3) y J. Labeyrie. DT: Santiago Piñeiro.

Cuartos: Bahiense B, 21-20; 47-31 y 64-46.

Árbitros: Sebastián Arcas e Iván Kalasnicoy.

Cancha: Manu Ginóbili (Bahiense del Norte).

Los Andes 78, Bella Vista 61

Los Andes (78): N. Guerrero (2), M. Murphy (6), F. Herrera (5), G. Chávez (2), J. Danzey (20), fi; M. Varela (12), S. Munz (21), N. Schiaffino, I. De Brakeleer, L. Belardino (9), D. Heredia (1) y A. García. DT: Enrique Moreno.

Bella Vista (61): S. Durando (3), B. Ruesga (12), T. De Cascos (7), T. Soria (15), R. Inglera (9), fi; S. Bertoni (3), J.P. Rivero (5), E. Alesso (7) y R. Lipinski. DT: Pablo De Cascos

Cuartos: Los Andes, 15-16; 34-38 y 59-48.

Árbitros: Horacio Sedán y Juan Gabriel Jaramillo.

Cancha: José D'Amico (Los Andes).

Fortín 69, Fútbol y Tenis 78

Fortín Club (69): R. Osinaga (2), G. Zaccara (23), B. Fava (30), N. Santos (6), B. Ruiz (6), fi; J. Martínez, J. Huenuqueo, B. Rodríguez (2) y P. Acuña. DT: Mario Zaccara.

Fútbol y Tenis (78): J.D. Pérez (25), F. Crocioni (5), J. Tschering (8), J. Monaldi, Y. Sánchez (18), fi; G. Semper (10), N. Dueñas, J. Wainmaier, F. Mutuverría (3) y F. Córdoba (9). DT: Andrés Del Sol.

Cuartos: Fortín, 19-11; 38-34 y 59-59.

Árbitros: Joaquín Irrazábal y Ariel Di Marco.⁩

Cancha: Polideportivo Blas Ciccone.

Posiciones

El segundo tramo los equipos lo iniciaron arrastrando el 50% de los puntos del primero:

1º) Pellegrini  (11-2), 14 puntos

2º) Bahiense B (10-3), 13

2º) Caza y Pesca (9-4), 13

4º) Barracas (10-2), 12 (*)

5º) Sportivo B (8-5), 11,5

5º) Los Andes (7-6), 11,5

7º) Sporting (7-5), 10,5 (*)

7º) Whitense (6-7), 10,5

9º) Bella Vista  (4-9), 10

10º) Velocidad B (3-10), 9,5

11º) Fútbol y Tenis (2-11), 9

12º) Fortín Club (0-13), 7,5

(*) Tienen un partido menos.

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